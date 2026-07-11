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Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı, ayrıca Nükleer Düzenleme Kurulu ve çeşitli bakanlıklarda yeni görevlendirmeler yapıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türkiye'nin Danimarka Büyükelçiliği'ne Burak Özügergin atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin, Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

NÜKLEER DÜZENLEME KURULU'NA ATAMALAR YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Nükleer Düzenleme Kurulu'nda da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Karara göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na İkinci Başkan İsmail Hakkı Arıkan atandı. Kurulun İkinci Başkanlığı'na Memduh Fatih Çınar getirilirken, üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere Ramazan Güçlü atandı.

BAZI BAKANLIKLARDA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda bazı il müdürleri görevden alındı, bazı isimler ise il müdürlüklerine atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda da bazı liman başkanları görevden alınırken, boşalan görevlere yeni atamalar yapıldı.

Aynı kararlar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alındı. Dalan'dan boşalan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Ferit Meftun Harmankaya atandı.

Kaynak: ANKA
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