Resmen donacağız! Türkiye'ye ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi
Güncel Haberler
Kasım ayıyla birlikte havalar iyiden iyiye soğumaya başlarken, Meteorolojik kaynaklardan ilk ciddi kar yağışı için tarih geldi. Şehir merkezlerine kar yağışı için 10-15 Aralık tarihleri arasını işaret eden uzmanlar, Ocak ayının başında Türkiye'de La Nina kışıyla birlikte gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan sıcaklık farkları oluşacağına dikkat çekti.
Uzmanlar hava sıcaklıklarının Aralık ayında mevsim normallerinin altında izleyeceğine yönelik vatandaşları uyardı.
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, katıldığı bir programda kış ayına yönelik önemli açıklamalarda bulunurken ilk ciddi kar yağışı için tarih verdi. Bozkurt, "Şehir merkezlerine kar yağışı Kasım ayının sonunda gelecek. Ama ilk ciddi kış provası 10-15 Aralık tarihleri arasında olacak. Ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava olacak" ifadelerini kullandı.
La Nina kışı Aralık ayının sonunda Ocak ayının başında çok şiddetli bir kış etkili olacak. Özellikle yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor ve bunlara şiddetli fırtınalar da eklenecek.
Gece ve gündüz arasında 20 dereceyi bulan farkların olacağını söyleyen Bozkurt, Kasım ayının bir geçiş mevsimi olduğunu belirtti. Bozkurt gribal enfeksiyonlara karşı da vatandaşları uyardı.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık