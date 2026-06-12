Remzi Çayır: Muhsin Yazıcıoğlu Dosyası Karartılıyor. Buna İzin Vermeyeceğiz

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dosyanın Kahramanmaraş'tan yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu dosya karartılıyor" dedi. Vatandaşları 24 Haziran'da Kahramanmaraş Adliyesi önüne davet eden Çayır, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "17 yıldır uyutulan ve faili meçhuller rafına kaldırılan Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla ilgili sizden radikal bir çıkış bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturmanın yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine tepki gösterdi. Çayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karamanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 17 yıl önce şehit edilen liderimiz rahmetli Muhsin Yazıoğlu'nun davasını ve dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmiştir. Bu, '17 yıldır hiçbir şey bulamadık, biz bir şey göremedik, bu dosyanın kapatılması gerekiyor. Ben size bu konuda iade işlemi yapmaktayım. Artık bundan sonra Ankara düşünsün' demektir. Gerçekten bu dosya kapatılıyor. Bu dosya karartılıyor. Bu dosya daha önceden zaten derdest edilmişti. Bugüne kadar söyleye geldik. 17 yıl bir dosya orada bekletilir miydi? Madem yetkisiz dediniz 17 yıl sonra mı aklınıza geldi? Şu anda bu dosya uyutulmaya bırakılacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermiş olması zaten onda dosya uyumaktaydı. Uyutulmaya bırakılacak, dosya kapatılacak, faili meçhuller arasına bu şehit edilme vakası konacak."

"HERKESİ 24 HAZİRAN'DA KAHRAMANMARAŞ ADLİYESİ'NİN ÖNÜNE DAVET EDİYORUM"

Buna izin verecek miyiz? Buna izin vermeyeceğiz. Ben bütün kardeşlerim, dava arkadaşlarım, partilerimizin partisiz olanları, Muhsin Yazıcıoğlu'na inananları ve adalete olan itimatları hala devam eden insanları adaletin bir su, bir ekmek gibi düşünenleri, 24 Haziran'da Kahramanmaraş Adliyesi'nin önüne davet ediyorum. Sesimizi gür çıkarmak zorundayız. Şu ana kadar bu dosyanın uyutulmuş olması bile hatta bu dosyanın şu an yürütülmekte olan hırsızlık davasının bile bu dosyanın kapatılmasına bir aracılık ettiğini bilmemiz lazım. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden alınan alet, edevatı hırsızlığa sokan bir zihniyetin bu dosyayla kapattığı görülmektedir."

"YAZICIOĞLU DAVASIYLA İLGİLİ RADİKAL BİR ÇIKIŞ BEKLİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenen Çayır, şunları kaydetti:

"Faili meçhulleri ortaya çıkararak sonuçlandırmak gibi bir görevin olduğunu iddia etmiştin. Şu anda Adalet Bakanısın buyur, 17 yıldır uyutulan ve faili meçhuller rafına kaldırılan Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla ilgili sizden radikal bir çıkış bekliyoruz. Eğer samimiseniz, eğer gerçekten bu davanın bütün yönlerine ortaya çıkmasını istiyorsanız hadi hodri meydan. Eğer yapamazsanız bütün sözlerinizin altında kalırsınız. Biz bir daha söylüyorum: Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları; ülkücü, milliyetçi, vatansever bu vatana ve bu millete adanmış yürekler asla ve asla bu dosyanın kapatılmasına razı olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz. Buna izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA