Haberler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına ait 6 kategori üzerinden toplam 112 fotoğrafı inceledi ve çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Aydın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Aydın, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Aydın, "Spor" kategorisinde tercihini Artur Widak'ın "Havalı hareket" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirlikanatlar" fotoğrafını tercih eden Aydın, "Günlük Hayat" kategorisinde de Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Aydın, Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar sadece Türkiye değil, dünyanın her bölgesindeki gelişmeleri ve mazlumların sesini dünya gündemine taşıdığını söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Dünyanın en büyük deniz yılanı! Boyu 12 metreden uzun, köpek balıklarıyla besleniyor

Bilim dünyası şaşkın! Boyu 12 metre, köpek balıklarıyla besleniyor
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı

Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntüye bakın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki...
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu