Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Aydın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Aydın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Aydın, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Aydın, "Spor" kategorisinde tercihini Artur Widak'ın "Havalı hareket" karesinden yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirlikanatlar" fotoğrafını tercih eden Aydın, "Günlük Hayat" kategorisinde de Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Aydın, Anadolu Ajansının Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar sadece Türkiye değil, dünyanın her bölgesindeki gelişmeleri ve mazlumların sesini dünya gündemine taşıdığını söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.