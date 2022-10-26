Tepki çeken kararın faturası ağır oldu! Türkiye'den Facebook'a rekor ceza

Rekabet Kurumu'nun WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuna ilişkin Facebook hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Buna göre Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta'ya 346 milyon 717 bin 193 lira para cezası kesildi.

Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ile Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

6. MADDEYİ İHLAL ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şirketin WhatsApp ve çatı şirketi Meta ( Facebook ) hakkındaki "veri paylaşma zorunluluğu" soruşturması milyonlar insanın tepkisini çekmişti. 20.10.2022 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Facebook'un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

REKOR CEZA

Böylece Meta, veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında 346 milyon 717 bin 193 lira para cezası ödeyecek.