Regaip Minareci'ye 2023 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) verilen "2023 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"nün sahibi, Regaip Minareci oldu.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve eski İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Talat Sait Halman anısına verilen ödül dolayısıyla, Salon İKSV'de tören düzenlendi.

Törende, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Jenny Erpenbeck'in Can Yayınlarından çıkan "Kairos" romanının Almancadan çevirisi dolayısıyla 40 bin lira değerindeki ödülü Minareci'ye takdim etti.

Eczacıbaşı, yaptığı konuşmada, bu ödülle hem Halman'ın anısını yaşattıklarını hem de dünya edebiyatından yapıtların Türkçeye nitelikli çevirilerle kazandırılmasını teşvik ettiklerini söyledi.

Farklı kültürler arasında köprüler kuran başarılı çevirmenleri destekleyebildikleri için mutluluk duyduklarını belirten Eczacıbaşı, ödülü kazanan Minareci'yi kutladı.

Eczacıbaşı, ödül için başvuran tüm çevirmenlere ve seçici kurul üyelerine de teşekkür etti.

Talat Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan da ödüle Minareci'nin layık görülmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Çevirmen Regaip Minareci, 'Kairos' romanında yazarın üslubuna tümüyle sadık kalarak yetkin bir çeviri ortaya çıkarmıştır. Yer yer kesintili, kopuk cümleler, zaman sıçramaları başarıyla aktarılmış, argo sözcükler hiçbir anlam kaybı olmadan Türkçeleştirilmiştir. Gerekli gördüğü yerlere eklediği kapsamlı dipnotlar ise metnin farklı katmanlarına ulaşılarak daha iyi anlaşılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Deneyimli çevirmen Minareci'nin özenli çalışmasıyla romanın çarpıcı ve deneysel yapısının Türkçeye çok iyi aktarıldığı görüşündeyiz."

Törene, seçici kurul üyelerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimler katıldı.

İKSV'nin 2015'te Talat Sait Halman anısına vermeye başladığı ödülün seçici kurulu, yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ile Kaya Genç'ten oluşuyor.