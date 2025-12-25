Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

Regaip Kandili, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki camilerde idrak edildi.

Gaziantep Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kandil gecesinde camiyi dolduranlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı. Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ve lokum dağıtıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da kandil dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Abdulhamithan Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi.

Malatya

Malatya'da Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Darende ilçesinde, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı. Yatsı namazı öncesinde cami görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak kabul edilen üç ayların başlaması dolayısıyla vatandaşlar, programın ardından namaz kılıp dua etti.

Program kapsamında Hulusi Efendi Vakfı tarafından cami çıkışında vatandaşlara "Somuncu Baba Sebil Ekmeği", çocuklara ise çeşitli hediyeler ikram edildi.

Kilis

Kilis Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftü Yardımcısı Abdulhekim Öz'ün yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Meydan Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar, vaazın ardından yatsı namazını kıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası da dua edildi.