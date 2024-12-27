Recai Kutan İçin Anma Programı Düzenlendi

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Esenler'de düzenlenen programla anıldı.

Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Vefa ve İstikametle Bir Ömür" adıyla anma programı düzenlendi.

Programa, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı İbrahim Ertan Yülek ve ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, katılımcılara Recai Kutan'ın hayatını anlatan video izletildi.

Programa ev sahipliği yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, açılış konuşmasında, Recai Kutan ve Milli Görüş Hareketi'nin öncülerini "büyük adamlardı" şeklinde niteleyerek, "Bugün Türkiye'de çok verimli güzelliklerden bahsedebiliyorsak, bugün Türkiye'de çok büyük dönüşümlerden bahsedebiliyorsak, bugün Türkiye'de siyasetin paradigmasının değişiminden bahsedebiliyorsak geçmişte onların attığı imzanın çok önemli katkısı var." dedi.

Göksu, merhum Kutan'ın, Refah Partisinin kapatıldığı dönemde gerçekleştirilen bir toplantıda "Alnınızı hiç öne eğdirmedik." dediğini anlatarak, "Evet alnımızı hiç yere eğdirmediler. Yüzümüzü hiç kara çıkarmadılar. Gerçekten baktığımızda kendileri, örnek alacağımız, kendilerinden inancı, direnişi, iddiayı ve ideali öğrendiğimiz insanlar olarak önümüzde hep var oldular. Var olmaya da devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"Güvenilir birine ihtiyaç duyulduğunda ilk akla gelen isim olmuş hep"

Daha sonra düzenlenen panelde konuşan Mustafa Şentop ise vefa kavramının önemine değinerek, "Bir siyasi hareketin, bir davanın, bir değerler silsilesinin öncülerine vefa göstermek, hem o siyasi harekete, davaya hem de o isimlere olan bağlılığın bir tezahürü anlamına gelmektedir." diye konuştu.

İnsanların, içinde yaşadığı dönemin şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Şentop, Türkiye'de 1940'lı ve 1950'li senelerin "Müslüman olduğunu göstermenin cesaret istediği yıllar" olduğunu belirtti.

Şentop, "O zamanlarda bir milletin değerlerine bağlı, İslami hassasiyetleri esas alan bir fikri hareketin, siyasi hareketin içerisinde olmak çok güçlü bir şahsiyet ve hakikaten derin bir inanmışlık gerektiren bir husustu." ifadesini kullandı.

Recai Kutan denilince öne çıkan en belirgin özelliğin "emin adam olmak" olduğunu dile getiren Şentop, "Siyasi geçmiş olarak da bakıldığında zor zamanlarda, güvenilir birine ihtiyaç duyulduğunda ilk akla gelen isim olmuş hep." dedi.

"Zor zamanda bu ülkenin temel yapı taşlarını kuranlardan biri Recai ağabeydir"

Abdulhamit Gül de "Türkiye'de abdestli, namaz kılan mühendis mi olur?" denilen günlerde, bir teknik mühendis olarak yetişmiş, çok önemli bir şahsiyetin konuşulmasından ve anılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gül, zor zamanlarda konuşmanın ve siyaset yapmanın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tek parti döneminin koyu baskısının olduğu, ekonomik anlamda, diğer alanlarda dindarların baskılandığı, inananların baskılandığı, Türkiye'nin savaşlardan yorgun çıktığı, dünyanın yeniden kurulduğu bir dönemde bir hükmi şahsiyet oluşturmak, bir kişilik oluşturmak gerçekten çok zor bir iştir fakat zor zamanda konuşan, zor zamanda siyaset yapan, zor zamanda bu ülkenin temel yapı taşlarını kuranlardan biri Recai ağabeydir."

Milli Görüş hareketinin öncülerinden Recai Kutan'ı "Herkesin ağabeyi, siyasetin beyefendisi ve siyasetin dervişi" olarak niteleyen Gül, "Milli Gençlik Vakfında görev yaptığımız zamanlarda Recai ağabey bizim için bir güvenli limandı. Bir mesele, sorun olduğunda onun kuşatıcı, pozitif bakış açısı bizlere ışık tutardı." dedi.

Gül, kendisinin Adalet Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de Kutan ile sık sık telefonda görüştüklerini, kendisinden ve tecrübelerinden her zaman istifade ettiğini anlattı.