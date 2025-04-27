Rami Mahluf, Suriye'de 150 Bin Kişilik Özel Silahlı Gruplar Kurduklarını İddia Etti

Devrik rejimin lideri Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf, Suriye'nin sahil bölgesinde 150 bin kişiden oluşan özel silahlı gruplar kurduklarını öne sürdü.

Mahluf, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin sahil bölgesinde devrik rejiminin savaş suçlularından Süheyl Hasan'la yeni askeri birlikler oluşturduklarını iddia etti.

Bu birliklerin 150 bin silahlı kişiden oluştuğunu öne süren Mahluf, ayrıca Rusya'ya "sahil bölgesinin korunması" için çağrıda bulundu.