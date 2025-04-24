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Rami Kütüphanesi'nde Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği Rekor Kırdı

Rami Kütüphanesi'nde Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği Rekor Kırdı
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Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle 87 bin ziyaretçiyi ağırladı. Çocuklar için birçok aktivite sunulan festival, deprem sonrası vatandaşlara güvenli bir sığınak imkanı da sağladı.

Rami Kütüphanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği" ile 87 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 45 bin ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekoru kıran Rami Kütüphanesi, bu yıl 23 Nisan'da düzenlenen etkinliklerde rekorunu ikiye katladı.

Rami Kütüphanesi bahçesindeki etkinlik kapsamında çocuklar, ayak tenisi, badminton, basketbol, ok atışı, tırmanma duvarı ve survivor parkuru gibi fiziksel etkinliklerle enerjilerini atarken, Hacivat-Karagöz, meddah, masalcı abla ve İbiş gösterileriyle geleneksel Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Geleneksel çocuk oyunları, halat çekme, ip atlama, uçan bayrak yarışı ve yumurta taşıma gibi aktiviteler de miniklerin ilgisini çekti. Yüz boyama stantları, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramlarıyla çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı.

Deprem sonrası güvenli liman

Etkinlik günü İstanbul'da yaşanan deprem sonrası, Rami Kütüphanesi sadece bir şenlik alanı değil, aynı zamanda Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'nın en büyük deprem toplanma alanı olarak da önemli bir rol üstlendi.

Vatandaşlar, kütüphane bahçesini güvenli bir sığınak olarak tercih etti. Vakıflar Genel Müdürlüğünün alanda gerçekleştirdiği çorba ikramı, gün boyunca sürdü.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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