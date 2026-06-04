Rami Kütüphanesi'nde 'Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik' paneli düzenlendi

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali" kapsamında, "Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik: Yerel Sesler, Evrensel Hikayeler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, panelin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi bir askeri kışladan canlı bir kültürel mekana dönüştürülen kütüphanenin, 2023 yılında açıldığından bu yana milyonlarca kişiyi ağırladığını ifade etti.

Konuşmacıları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Beyoğlu, "Rami Çocuk ve Sanat Bienali, burada düzenlediğimiz en önemli etkinliklerimizden birisidir. Çocuk edebiyatından ilham alan yüzlerce sanat eserini ve enstalasyonu bir araya getiren bienal, kitapların, sanatın ve hayal gücünün birbiriyle buluştuğu zengin bir kültürel ekosistem oluşturuyor. Bienal başından beri şehrin farklı bölgelerinden ve ülkemizin dört bir yanından binlerce kişiyi ağırladı." dedi.

Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulu (IBBY) Direktörü Carolina Ballester ise gönüllülerden oluşan, dünya genelinde 80'den fazla ülkede ve tüm kıtalarda üyeleri bulunan köklü bir kurum olduklarını vurguladı.

Kurumun 1953'te Zürih'te kurulduğunu, temelinde çeşitlilik ve karşılıklı saygının yattığını belirten Ballester, "1960'larda yazılan ancak bugün hala geçerliliğini koruyan şu sözler çok önemli, 'Bu son derece kafası karışık dünyayı yavaş yavaş düzeltmek için işe çocuklardan başlayalım.' Onlara dünyanın her yerinden yüksek edebi ve sanatsal standartlara sahip kitaplar vermeliyiz ki hevesli ve bilgili okuyucular olsunlar. Çocuklar başka ülkelerden kitaplar okurlarsa, ortak insani değerleri paylaştıklarını fark edecek ve bunları korumaya çalışacaklardır." şeklinde konuştu.

Ballester, dünyanın dört bir yanından gelen iyi çocuk kitaplarının insanlar arasında anlayış köprüleri kurabileceğini vurgulayarak, "Bu kitaplar sadece birer hikaye değil, barışın elçileridir. Misyonumuz her çocuğun okuma hakkını desteklemek, kaliteli kitaplara erişimi sağlamak, yazarlar ve eğitimciler dahil herkesi desteklemektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'den isimleri görmek bizleri sevindiriyor"

IBBY Hans Christian Andersen Ödülleri Jüri Başkanı Shereen Kreidieh de çocuk edebiyatının 'Nobel'i sayılan ve 1956'dan beri verilen ödüllerin önemine vurgu yaptı.

Kreidieh, 2026 yılı ödülleri için 44 ülkeden toplam 78 adayın bulunduğuna işaret ederek, "Bu adaylar arasında Türkiye'den isimleri görmek bizleri sevindiriyor. Münih'te günlerce süren toplantılarda eserleri detaylıca inceleyen 10 kişilik uluslararası bir jürimiz var." şeklinde konuştu.

Jüri üyelerinin metinleri ve illüstrasyonları iki yıl boyunca titizlikle okuyup değerlendirdiğini aktaran Kreidieh, "Bizim rolümüz, dünyanın dört bir yanında kaliteli eserler olduğunu uluslararası pazarlara göstermektir. Aday gösterilmek veya kısa listeye kalmak bile başlı başına bir onurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Bratislava İllüstrasyon Bienali Direktörü Petra Flach ise illüstrasyon sanatının çocuklar için başlı başına çok güçlü bir dil olduğuna dikkati çekti.

Çocuk kitaplarının, çocukların sanatla kurduğu ilk temas olduğunu dile getiren Flach, "İllüstrasyonlar çocukların kendilerini tanımalarına, diğer insanları anlamalarına ve kendi deneyimlerinin ötesindeki dünyaları keşfetmelerine yardımcı olur. Sonuç olarak çağdaş çocuk kitapları giderek artan bir şekilde çok kültürlülüğü, kapsayıcılığı, çevre sorunlarını ve göçü yansıtmaktadır." diye konuştu.

Flach, çağdaş illüstratörlerin klişelerden kaçınmaya çalıştıklarını belirterek, "Bunun yerine, kendi kültürel geleneklerine bağlı kalırken geniş bir yelpazedeki kültürleri tasvir ediyorlar. Bir hikaye belirli bir ülkeye veya geleneğe sıkı sıkıya bağlı olabilir ancak resimler dil engelini aşarak duygular ve semboller aracılığıyla küresel bir iletişim kurmayı başarır." ifadesini kullandı.