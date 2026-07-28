Haberler

Tutuklu İBB müdürü Ramazan Gülten'den kızının doğum gününe duygusal mesaj

Tutuklu İBB müdürü Ramazan Gülten'den kızının doğum gününe duygusal mesaj
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, 14 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kızı Maya'nın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Gülten, mesajında kızının büyüme anlarını kaçırmadığını belirterek eşine destek olduğu için teşekkür etti.

(İSTANBUL) Salacak sahilindeki yapılaşmanın yıkımı sırasında, 2023 yılında uğradığı saldırı ile basında haber olan ve İBB Davası nedeniyle tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten kızının doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Gülten "Benim yokluğumda anneni hep gözettin, ona yoldaş oldun. Bu yüzden sana ayrıca bir teşekkür borçluyum.Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel kızım" dedi.

Kent genelindeki çok sayıda kaçak yapılaşmaya karşı olduğu gibi Salacak sahilindeki yapılaşmanın yıkımı sırasında, 2023 yılında uğradığı saldırı ile basında haber olan ve İBB Davası nedeniyle 14 aydır tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten kızı Maya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. "Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya" başlığı altında paylaşım Gülten şunları yazdı:

"'Doğum günün kutlu olsun güzel kızım Maya' Bugün bir yaşına girdin.

'Bu minnoş ne ara bu kadar büyüdü, hiç anlamadım' cümlesini kuramıyorum. Çünkü her kapalı görüşte saçlarının ne kadar uzadığını, kıvrımlarını ve bakışlarındaki değişimi gördüm. Açık görüşlerde aldığın kiloyu, boyunun uzamasını, uykuya dalma süreni, dişlerinin çıkmasını, emeklemeni ve yürüme provalarını bir öncekilerle kıyasladım. En ufak değişimini bile kaçırmadım. Nasıl büyüdüğünü tam olarak bilemesem de ne kadar büyüdüğünü çok iyi biliyorum güzel kızım.

Geceleri anneni pek uyutmasan da bütün bunlara rağmen çok güzel büyüdün. Benim yokluğumda anneni hep gözettin, ona yoldaş oldun. Bu yüzden sana ayrıca bir teşekkür borçluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun güzel kızım.

Yaş günü şiirin de doğduğun gün olduğu gibi, kızına hasret şair Ataol Behramoğlu'ndan gelsin:

'Çocuğum, sımsıcak uyumaktasın şimdi sen

Tüyden ve sevinçten bir ırmaktasın şimdi sen

Bir dağ suyu gibi kayalar içinden fışkıran

Göklere, denizlere doğru büyümektesin şimdi sen.'

Kaynak: ANKA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

"Aşkım, sevdam" dediği kentte 4 başkana rozet takacak

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar

Gülben Ergen ifade için adliyede: İlk sözleri bunlar oldu
Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...

Gabriel Sara'dan olay itiraf: Çoğu insan bilmiyor ama...
Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı

Tether'in altın tokeni İslami finansa kapı açan şeriat onayını aldı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tatil pozları bomba! Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Emniyette yeni dönem! 46 yıllık defter kapandı