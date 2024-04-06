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Ramazan Bayramı Tatili İçin Otogarda Yoğunluk

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Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Otogarın içinde araç ve yolcu hareketliliği yaşanırken, birçok otobüs firması ek sefer koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.

Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.

Bayram tatili için memleketi Tekirdağ'a giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.

Polis denetim yaptı

Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.

Şoförlerin evrak ve belgelerini kontrol eden ekipler, yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Polisler, yolcuların bayramını da kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Tekirdağ İstanbul Malatya Kayseri Yaşam Güncel Haberler

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