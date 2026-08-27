Haberler

Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu Haber Videosunu İzle
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic, yeni kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Başkan Joan Laporta ile imza attığı anların görüntülerinde Hırvat kalecinin oldukça neşeli olması dikkat çekti. Fenerbahçe'deki son döneminde daha sakin görüntüsüyle öne çıkan Livakovic'in Barcelona'daki ilk anları dikkatlerden kaçmadı.

Barcelona, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in transferini resmileştirdi. Hırvat kaleci, İspanyol deviyle 30 Haziran 2030'a kadar geçerli dört yıllık sözleşmeye imza attı.  Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı imza töreninden görüntüler kulüp tarafından paylaşıldı.

GÖZÜNÜN İÇİ GÜLDÜ

Paylaşılan görüntülerde Livakovic'in oldukça neşeli olduğu görüldü. Laporta ile birlikte sözleşmeye imza atan Hırvat eldivenin sık sık gülümsemesi dikkat çekti.

Livakovic'in yeni takımındaki ilk anlarında sergilediği neşeli tavırlar, Fenerbahçe'deki son dönemindeki görüntülerini de yeniden akıllara getirdi.

FENERBAHÇE'DEKİ SON DÖNEMİNDE SAKİNDİ

Hırvat kaleci, Fenerbahçe'deki son döneminde daha sakin görüntüsüyle dikkat çekmişti. Barcelona'ya imza atarken yüzündeki mutluluk ise iki dönem arasındaki farkı ortaya koyan görüntüler olarak öne çıktı. Barcelona'nın paylaştığı imza anlarında Livakovic'in yüzündeki gülümseme dikkatlerden kaçmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır

Manifest grubunun menajeri gözaltında! Suçlamalar vahim
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bal liginden galaktikosa gitmiş mutlu olması son derece normal değil mi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLevent Tuğcu:

Yedegin yedeği olur anca

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

"Beraber dans edelim" dedi, hayali gerçek oldu
'İslami NATO' genişliyor! Bir ülke daha davet gitti

"İslami NATO" genişliyor! Bir ülkeye daha davet gitti
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor

Gemiler limanda bekletiliyor, ihracat durma noktasına geldi
Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Barış Alper'e dev talip! Bu takımı reddetmesi neredeyse imkansız
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da