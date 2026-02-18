Haberler

Diyarbakır, Batman ve Siirt'te ilk teravih namazı kılındı

Diyarbakır, Batman ve Siirt'te ilk teravih namazı kılındı
Güncelleme:
Diyarbakır, Batman ve Siirt'teki camilerde ramazanın ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, tarihi camilerde bir araya gelerek namaz öncesi vaazlar dinledi ve dua etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı Diyarbakır, Batman ve Siirt'teki camilerde kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

Teravih öncesi ramazanın faziletlerinin anlatıldığı tarihi camide, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi.

Daha sonra vatandaşlar, saf tutup, ilk teravih namazını eda etti.

Batman

Batman'da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

Vatandaşlar, ilk teravih namazı için Hamidiye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Namaz öncesi ramazan ayının anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı namazı ve teravih namazını kıldı.

Siirt

Siirt'te camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutuldu.

Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için Hacı Fethi Serin ile kentteki diğer camileri doldurdu.

Kılınan yatsı namazı ve teravih namazının ardından dua edildi.

Kaynak: AA
500

