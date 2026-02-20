Haberler

Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla eda edildi. Camiler dolarken, yer bulamayan bazı vatandaşlar avlu ve kaldırımlarda namaz kıldı.

Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi.

Düzce'de ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak isteyenler, camileri doldurdu.

Akçakoca ilçe merkezinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Akçakoca Merkez Camisi'nde de yoğunluk yaşandı.

Çocukların da aralarında olduğu cemaatin bir kısmı camide yer bulamayınca avluya serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

Zonguldak'ta vatandaşlar, ramazanın ilk cuma namazını kıldı.

Uzun Mehmet Camisi ile kent merkezindeki pek çok camiyi dolduranlar, cuma namazını eda etti.

Karabük'teki camilerde de ramazan ayının ilk cuma namazı yoğun katılımla kılındı.

Safranbolu ilçesindeki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne gelenler, namaz öncesi hutbeyi dinledi.

Daha sonra namaz kılan cemaat, dua etti.

Bartın'da vatandaşlar, ramazan ayının ilk cuma namazı için camilere akın etti.

Merkez Yukarı Halilbey Camisi'nde cemaatin bir kısmı, avlu ve kaldırımlara serilen kilimlerin üzerinde namaz kıldı.

Namaz öncesi hutbeyi dinleyen cemaat, dua etti.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz
