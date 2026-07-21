Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ni 6 ayda aralarında Macarlar'ın da olduğu 1600 kişi ziyaret etti

Tekirdağ'da bulunan ve Macaristan Kralı II. Rakoczi'nin Osmanlı döneminde kaldığı Rakoczi Müzesi'ni yılın yarısında 1600 kişi ziyaret etti.

Eski bir Türk evi olan ve 1676 - 1735 yılları arasında yaşayan II. Rakoczi Ferenc'in anısına Macaristan Hükümeti tarafından müzeye dönüştürülen yapı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Mülkiyeti ve içerisindeki tarihi eserlerle birlikte Macaristan'a ait olan müze, 25 Eylül 1982'de ziyarete açıldı.

Müzede, Türk-Macar ilişkilerini ve iki ülke halklarının kültürel bağlarını yansıtan eserlerin yanı sıra II. Rakoczi Ferenc ve ailesine ait kişisel eşyalar sergileniyor.

Rakoczi Müzesi Müdürü Ali Kabul, AA muhabirine, müzeye yılın ilk 6 ayında 1600 ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Müze açısından en yoğun dönemin ağustos, eylül ve ekim ayları olduğunu dile getiren Kabul, şunları kaydetti:

"Kiraz Festivali döneminde ziyaretçi yoğunluğumuz artıyor. Her yıl Tekirdağ Macar Dostluk Derneği olarak Macaristan'daki kardeş şehirlerden halk oyunları ekipleri ile resmi heyetleri ve konsolosluk temsilcilerini davet ediyoruz.

Bu dönemde Macar ziyaretçi sayımız daha da yükseliyor. Türkiye'ye gelen Macar turistlerin büyük bölümünün Rakoczi Müzesi'ni ziyaret ediyor. Burası Macarlar için çok özel bir yere sahip. Bizim için Selanik'teki Atatürk Evi ne ifade ediyorsa, Rakoczi Müzesi de Macarlar için benzer bir anlam taşıyor."