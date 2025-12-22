Rusya Devlet Başkanı Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman St.Petersburg'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, St. Petersburg'da bir araya geldi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Rahman, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke liderlerinin gayriresmi temasının ardından görüştü.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, geçen hafta başkent Moskova'da bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda, Tacikistanlı bir çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Sizlere ve çocuğun ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Putin, çocuklara yönelik terör saldırılarının "iğrenç bir suç" olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Putin, "Elbette suçlular cezalandırılacak." ifadesini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da Tacikistanlı öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Suçluların cezalandırılması lazım. Durumun kontrolünüzde olduğunu umuyorum." dedi.

Olay

Rusya'nın başkenti Moskova'da 16 Aralık'ta bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda, ilkokul öğrencisinin hayatını kaybettiği, okulda yaralıların olduğu bildirilmişti.

Saldırıda ölen öğrencinin ise Tacikistan asıllı olduğu belirtilmişti.