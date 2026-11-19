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SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya barışı ve güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla Çin ve ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Putin, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

2. Dünya Savaşı'nda kazanılan zaferin üç ülkeyi bir araya getirdiğini belirten Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini korumak ile uluslararası barışı savunmanın ortak sorumlulukları olduğunu, kritik sorunların uygun şekilde ele alınmasının ise ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Putin, serbest ve açık uluslararası ticareti teşvik etmek, enerji ve gıda güvenliğini korumak ve yapay zeka yönetişimi alanındaki uluslararası işbirliğini güçlendirmek üzere Çin ve ABD ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua