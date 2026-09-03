Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü

Çinli üreticilerin rekabet baskısı, Avrupa’daki talep kaybı ve yüksek üretim maliyetleriyle mücadele eden Volkswagen Grubu, tarihinin en büyük yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor. Şirket içi belgelere dayandırılan plana göre Alman otomotiv devi, 1950 yılında kurulan 76 yıllık İspanyol markası SEAT’ın otomobil üretimini 2029 yılı sonunda durdurmayı ve yatırımları kâr marjı daha yüksek olan elektrikli CUPRA markasına kaydırmayı değerlendiriyor.

SEAT 2030 STRATEJİK HEDEFLERİNDEN ÇIKARILIYOR

Alman ekonomi dergisi WirtschaftsWoche tarafından aktarılan ve Volkswagen denetim kurulu toplantısı için hazırlandığı belirtilen belgelere göre şirket yönetimi, SEAT markasına yönelik yatırımları 2029 yılından sonra sürdürmemeyi planlıyor. Cuma günü gerçekleştirilecek kritik denetim kurulu toplantısında kabul edilmesi hâlinde mevcut SEAT modellerinin üretimi 2029 sonuna kadar aşamalı olarak tamamlanacak. Böylece marka, Volkswagen Grubu’nun 2030 sonrasına ilişkin küresel stratejik hedeflerinden tamamen çıkarılmış olacak.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜMÜN ADRESİ CUPRA OLACAK

Volkswagen’in SEAT’ı elektrikli bir markaya dönüştürmek yerine, 2018 yılında bağımsız bir marka hâline getirilen ve daha yüksek kâr marjına sahip performans odaklı CUPRA’ya odaklanmayı tercih ettiği ifade ediliyor. Plan kapsamında yeni elektrikli modeller, teknoloji yatırımları ve pazarlama harcamaları CUPRA çatısı altında toplanacak.

Grubun İspanya’da başlattığı 10 milyar euroluk elektrifikasyon yatırımının odak noktası da değişmeyecek. Martorell fabrikasında kurulumu yapılan batarya montaj hatları ve üretim kapasitesi; elektrikli CUPRA Raval ile Volkswagen ID. Polo modellerine tahsis edilerek tesislerin faal kalması sağlanacak.

SEAT: HENÜZ NİHAİ KARAR ALINMADI

İddiaların ardından açıklama yapan SEAT yönetimi, verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik kapsamlı bir dönüşüm planı üzerinde çalışıldığını doğruladı ancak otomobil üretiminin sonlandırılmasına ilişkin henüz nihai bir karar alınmadığını bildirdi. Volkswagen cephesi şirket içi belgelere dair yorum yapmazken, markanın geleceğine ilişkin tablonun cuma günkü denetim kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor.

DÖRT FABRİKA İÇİN KAPATMA TAKVİMİ VE 100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KESİNTİSİ

Cuma günü görüşülecek tarihi pakette sadece SEAT değil, grubun Almanya’daki üretimi de radikal kararlarla karşı karşıya. Taslak plana göre Emden ve Zwickau fabrikalarının 2031’de, Hannover tesisinin 2032’de, Audi’ye ait Neckarsulm fabrikasının ise 2034’te kapatılması öneriliyor. Yeniden yapılanma çerçevesinde dünya genelinde 100 bin kişilik istihdam kesintisi yapılması, yıllık üretim kapasitesinin 10 milyondan 9 milyon araca düşürülmesi ve model yelpazesinin yarı yarıya daraltılması hedefleniyor.

ÇİNLİ RAKİPLERİN BASKISI KÂRLILIĞI DÜŞÜRDÜ

Volkswagen’in bu tarihi küçülme kararlarının arkasında, özellikle dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de yaşanan pazar kaybı yatıyor. En çok satan marka unvanını 2024’te Çinli BYD’ye kaptıran, 2025’te ise Geely’nin gerisine düşen Alman devi; Avrupa’daki yüksek işçilik ve enerji maliyetleri ile elektrikli araç geçişinin getirdiği ağır finansal yük nedeniyle radikal bir sadeleşme sürecini zorunlu görüyor.

Kaynak: Haberler.com