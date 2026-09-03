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Adapazarı'nda Gıda Denetimi: 140 Kilogram Tarihi Geçmiş Tavuk Kanadı İmha Edildi

Adapazarı'nda Gıda Denetimi: 140 Kilogram Tarihi Geçmiş Tavuk Kanadı İmha Edildi
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin Adapazarı ilçesinde yaptığı denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram ızgaralık tavuk kanadı ele geçirildi. İnsan tüketimine uygun olmayan ürünlere el konulurken, işletmeye idari yaptırım uygulandı ve tavuk etleri ekiplerin kontrolünde imha edildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde gıda denetimi yapılan depoda, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram tavuk kanat ele geçirildi. İşletmeye idari yaptırım uygulanırken, insan tüketimine uygun olmayan tavuk etleri imha edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde bir depoda denetim gerçekleştirildi. Denetimde, son tüketim tarihi geçmiş 140 kilogram ızgaralık tavuk kanat tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünlere el konulurken, işletmeye idari yaptırım uygulandı. İnsan tüketimine uygun olmayan tavuk etleri ise ekiplerin kontrolünde katı atık tesisinde imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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