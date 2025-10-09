Pursaklar'da Bilim Festivali: Keşfet, Eğlen, Öğren

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, "Pursaklar'da: Keşfet, Eğlen, Öğren 2" projesi, her yaştan bilimseveri bir araya getirdi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Pursaklar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı yaş gruplarına yönelik atölye çalışmaları, bilim gösterileri, eğitici oyunlar, planetaryum gösterimi ve güneş gözlemi gibi etkinlikler yer aldı.

Etkinlik 9-11 Ekim tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Şenlikle bilime olan ilgiyi artırmak, öğrencilerin keşfetme ve öğrenme süreçlerini desteklemek amaçlanıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlikte yaptığı açıklamada, gençlerin bilime, sanata ve eğitime olan ilgisine değindi.

Ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğuna inandığını anlatan Çetin, "Bu gençlerimize güzel alanlar oluşturur, önlerine doğru modeller koyarsak sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Toplumda zaman zaman ekran bağımlılığı ya da ilgisiz bir nesil yetişiyor gibi karamsar yaklaşımlar dile getiriliyor. Ancak ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Fırsat verildiğinde gençlerimiz kitabı da seviyor, eğitimi de seviyor, özgüvenliler ve sanatın birçok alanıyla ilgileniyorlar." dedi.

Bilimle dolu üç gün sürecek etkinlik, her yaştan ziyaretçiye bilimsel deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Katılımcılar, çeşitli etkinliklerle bilimi eğlenerek öğrenme fırsatı bulacak.