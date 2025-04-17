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Pülümür Çayında Su Samurları Oynarken Görüntülendi

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı tarafından kaydedilen su samurlarının oyun anları, nesli tükenme tehlikesi altında olan bu sevimli canlıların korunmasının önemini vurguladı.

Pülümür Çayında su samurlarının oyunu kamerada

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinden geçen Pülümür Çayı, bu kez sevimli misafirleriyle gündeme geldi. Doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, bölgede yaptığı çekimler sırasında çayda oyun oynayan iki su samurunu görüntüledi.

Toprakçı'nın kamerasına yansıyan görüntülerde, su samurlarının birbirleriyle şakalaştığı ve suyun içinde neşeyle yüzdüğü anlar dikkat çekti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarının bu görüntüleri, hem bölgenin biyolojik çeşitliliğini hem de doğanın korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Murat Can Toprakçı yaptığı açıklamada, "Pülümür Çayında yürüyüş yaparken su yüzeyinde hareketlenme fark ettim. Bir süre bekledikten sonra iki su samurunun oyuna daldığını gördüm. Doğanın bu eşsiz anlarına tanıklık etmek büyük bir şanstı" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel
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