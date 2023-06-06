Prof. Dr. Yüksel Ardalı: Yeşil altyapı sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözümdür

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Türkiye'nin iklim değişikliğinden şiddetli etkilenecek ülkeler arasında gösterildiğini belirterek, "Doğaya karşı olmayı bırakıp, gerçekçi çözümler bulmamız gerekiyor. Yeşil altyapı, sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözümdür" dedi.

OMÜ'den Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Karadeniz'de bazı illerde etkili olan ve ölümlere neden olan sağanak yağışların ardından iklim değişikliğine yönelik açıklamalarda bulundu. 2023 yılı risk raporunun yayımlandığını ifade eden Ardalı, "Rapora göre, yaşam- maliyet krizleri, doğal afetler ve aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin azaltılamaması, sosyal uyum ve toplumsal kutuplaşma riskler arasında bulunuyor" diye konuştu. Prof. Dr. Ardalı, Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6'ncı Değerlendirme Raporu'na göre kentlerde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin katlanarak artacağı, sel ve kuraklığa maruziyetin 2030 yılına kadar 2000 yılına göre 2,5 kat artacağı öngörüldüğünü söyledi.

"Karadeniz'de sıcaklık artacak ve su kaynaklarının miktarı azalacak. Birkaç yıl içerisinde son 40 yılın en yüksek sıcaklığının görülmesi bekleniyor. Bir taraftan kuraklık varken, diğer taraftan da afetler bizi sarpa sarmış durumda. Ne yazık ki bundan sonra Karadeniz Bölgesi'nde birçok sel ve afete maruz kalacağız. IPCC'ye göre sıcaklık 1 derece artarsa 7 kat daha fazla sel ve afet, 3 derece artarsa 21 kat daha fazla sel ve afet gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalacağız. Önlem alınmaması durumunda, erişilebilir içme suyu, temiz hava ve gıda konularında ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bu bölgede acilen çevresel iyileştirme çalışmaları ile doğa ile uyum içinde yaşamayı öğrenmeli ve uygulamalıyız."