Prof. Dr. Özkara, Banka Tarafından Yanlış Yatırılan 2,3 Milyon Lira İade Etti

Güncelleme:
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yatırım hesabında yaşanan bir hata sonucu yanlışlıkla hesabına yatırılan 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu bankaya geri iade etti. Durumu fark ettikten sonra bankayla iletişime geçen Özkara, paranın kendisine ait olmadığını belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yatırım hesabında yaptığı işlemlerin ardından banka tarafından hesabına yanlışlıkla gönderilen 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu bankaya iade etti.

Bazı hisse senedi ve fon alış ve satış işlemleri yapan Prof. Dr. Özkara'nın yatırım hesabına, kullanıcısı olduğu banka tarafından yanlışlıkla fazladan 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruş aktarıldı.

Durumun fark edilerek düzeltilmesi için bir süre bekleyen Özkara, hatayla ilgili herhangi bir gelişme olmaması üzerine bankanın müşteri hizmetleri yetkilisiyle iletişime geçti.

Bankanın müşteri hizmetleri biriminden yetkiliyle yaptığı görüşmede söz konusu durumu anlatan Özkara, hatanın düzeltilmesini talep etti. Özkara'nın başvurusu üzerine banka görevlileri, hesapta gerçekleşen hatalı işlemi düzelterek 2 milyon 313 bin 962 lira 17 kuruşu geri aldı.

Behçet Yalın Özkara, AA muhabirine, bankacılıkta yatırım işlemleri yapıldıktan sonra hesaba geçmesi gereken para için belli bir zaman olduğunu söyledi.

Hisse senedi ve fon alıp sattığını anlatan Özkara, şöyle konuştu:

"O para normalde sistemde bekliyor. 2 gün sonra sizin hesabınıza geçiyor. Siz direkt alış ve satış yaparsanız o bekleyen yerden satışlar gerçekleşiyor. Tahminimce satışı yapıp sonrasında alış yapmama rağmen alış yapmadığım zannedilerek, sistemde bir karmaşa yaşandı. Bir anda hesabımda normalde olması gerekenden çok daha fazla para oldu. Hesabıma 2 milyon 313 bin lira civarında bir para ekstradan geçmiş oldu."

Özkara, bankanın durumu 2-3 gün içinde fark edeceğini ve kendisini arayabileceğini düşündüğünü ancak kimsenin tarafına ulaşmadığını kaydetti.

Daha sonra parayı günlük faize yatırdığını ifade eden Özkara, "Orada da hiçbir şey olmadı. Günlük faiz kazanmaya başladım. Bankaya onu da belirttim. O faizleri de bu arada vereceğiz tabii ki. Yine bir şey olmadı. En son artık bankayı aradım. 'Bakın böyle bir hata yapılmış' dedim." diye konuştu.

Prof. Dr. Özkara, banka yetkililerine bilgi verdiğinde durumun şaşkınlıkla karşılandığını vurguladı.

Müşteri hizmetleriyle görüştükten sonra bir süre telefonda bekletildiğine değinen Özkara, şöyle devam etti:

"Geri dönüş yapılıp hesabıma bloke kondu. Daha sonrasında cuma günüydü. Araya hafta sonu girdiği için pazartesi yatırım hesaplarıyla ilgilenen bir yeri aradım. Yeniden durumu sordum. Orada dediler ki 'Biz bir hata yapmadık. Siz parayı çabuk çekmişsiniz.' Ben 5 gün boyunca parayı beklettim. Çünkü biliyorum yarın bir başka bir şey olur. Bankacılık sistemi suçu size de atabilir. Oradaki kişinin de bilgisi dahilinde olmadığı için çok uzatmadım. Sonuçta onların parası benim param değil."

"Hayatın temel amacının para olmaması gerekiyor"

Özkara, parayı bankaya iade etme durumu olduktan sonra çevresinden "iade etmeseydiniz ya da banka mutlaka fark eder" söylemlerinde bulunanlar olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bankanın bu yanlışlığı çok fark edeceğini düşünmüyorum. Bunu 'çok büyük bir dürüstlük yaptım' falan gibi bir şey olarak da görmüyorum. Sonuçta banka bulur, parayı alır. Beni çok üzerler. Hayatın temel amacının aslında para olmaması gerekiyor. Para üzerinden mutluluk elde edebileceğimize dair hayatını kurgulamak doğru değil. Özellikle bizim gibi ortalama ailelerden yetişmiş insanlar için para belli bir noktaya kadar kesinlikle mutluluk getiriyor ama sonsuz bir mutluluk sağlamıyor. Dolayısıyla o para bende olsaydı da daha keyifli bir hayatım olmayacaktı."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
500
