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Prof. Dr. Özgür Günal: Maymun çiçeği, Kovid-19 gibi bulaşıcılığı kolay olan bir viral enfeksiyon değil

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Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Günal, bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarının önlenebilir olduğunu ve tedbirlerin önemli olduğunu belirtti. Maymun çiçeği salgınına dikkat çeken Günal, Türkiye'de görülen bir enfeksiyon hastalığı olmadığını söyledi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Günal, "Maymun çiçeği, Kovid-19 gibi bulaşıcılığı kolay olan viral enfeksiyon değil ama tabii ki tedbir almak ve bu ihtimalin olabileceğini her zaman düşünmek lazım." dedi.

Günal, İl Sağlık Müdürlüğünce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen "Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Paneli"nde yaptığı konuşmada, bulaşıcı enfeksiyon hastalıklarının önlenebilir, tedbir alınabilir, hatta pek çoğunun koruyucu tedbirlerle insanları hasta etmesinin önlenebileceğini söyledi.

Bunun için bilinçlenmenin ve koruyucu önlemlerin önem taşıdığını vurgulayan Günal, "Toplumun bilinçlenmesi, aşının faydalarına inanması ve sağlık otoritelerine güvenerek uyarı ve tedbirleri yerine getirmeleri en önemlisi. Kişisel koruyucu tedbirleri uygulamak, ikinci planda en önemli nokta oluyor." diye konuştu.

Dünyanın önemli bir salgını atlattığını hatırlatan Günal, "Hala Kovid-19 görülüyor ama çok daha nadir, az sayıda ve daha zararsız geçiriyoruz. O yüzden hem aşılamanın önemini tekrar hatırlatmak istiyorum hem de hastalıklara karşı bireysel ve toplumsal olarak alınabilecek tedbirleri bilirsek, bu tür enfeksiyonlardan rahatlıkla korunabiliriz, yeni pandemileri çok daha hafif atlatmayı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

"Maymun çiçeği, Türkiye'de görülen bir enfeksiyon hastalığı değil"

Prof. Dr. Günal, dünyada maymun çiçeği salgını görülmeye başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dönem dönem bu tür viral enfeksiyonlar bir şekilde gündeme gelecektir. Bizim dışımızdaki canlılarda da pek çok enfeksiyon hastalığı var. Bunlar bir şekilde insanlara bulaşabiliyor. Nadiren görülen vakalar olabilir dünyanın çeşitli bölgelerinde ama çok daha fazla kişide görülebilen ya da bazıları insandan insana bulaşma özelliği kazanabilenler de olabilir. Bunlara karşı dikkatli olmak, hemen tedbir almak lazım. Maymun çiçeği açısından, Türkiye'de görülen bir enfeksiyon hastalığı değil. Bize ancak dış ülkelerden transport olarak gelir ya da bir iş seyahatiyle gidip gelenlerde olma ihtimali var. Onun dışında ciddi bir pandemi beklemiyoruz. Maymun çiçeği, Kovid-19 gibi bulaşıcılığı kolay olan bir viral enfeksiyon değil ama tabii ki tedbir almak ve bu ihtimalin olabileceğini her zaman düşünmek lazım."

Bulaşıcı hastalıkların bulaşmasında iki ana nokta bulunduğuna işaret eden Günal, şunları kaydetti:

"Bir tanesi temas, en çok da el teması. Olabildiği kadar el temasından korunmak gerekiyorsa da sonrasında mutlaka el hijyeni sağlamak zorundayız. Yani su ve sabunla, alkol bazlı dezenfektan ya da kolonyayla ellerimizi temizlemek çok önemli. Diğer kısımda yakın temas, yani damlacık ya da hava yoluyla bulaşabilen enfeksiyonlarımız var. Bunlardan korunmak adına da olabildiği kadar kalabalık, hastanın bulunduğu ya da olabileceği ortamlarda belli kişisel mesafeleri korumak, yakın temas etmemek kişisel korunmamız açısından çok önemli."

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ise aşı, hijyen uygulamaları ve etkili tedavi yöntemleri sayesinde birçok bulaşıcı hastalığın kontrol altına alınabildiğini dile getirerek, "Hastalıklarla mücadelede ortak bilinç oluşturmak istiyoruz. Hepimizin bu konuda üzerine düşen sorumlulukları var ve birlikte hareket ederek daha sağlıklı geleceğe ulaşabiliriz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye samsun Aşı

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