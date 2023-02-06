Prof. Dr. Özener'den yeni depremle ilgili değerlendirme

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Kahramanmaraş Ekinözü'nde Çardak fay zonu olarak tabir ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde lokal değeri 7.5 olan bir deprem oldu.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Kahramanmaraş Ekinözü'nde Çardak fay zonu olarak tabir ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde lokal değeri 7.5 olan bir deprem oldu. Sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem. Vatandaşlarımıza önerimiz Türkiye'de yetkili kurumlar olan AFAD ve Kandilli'nin internet sitelerini takip etmelerini kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermelerini istiyoruz. Aksi taktirde bu olağanüstü durumlarda olaylar çok farklı noktalara gidebiliyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Haluk Özener, merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 değerindeki depremi değerlendirdi.