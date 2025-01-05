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Prof. Dr. Orhan Ekren'in Cenazesi İzmir'de Toprağa Verildi

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Kasım sonunda kaybolan ve 15 Aralık'ta Londra'da cansız bedeni bulunan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cenaze töreni İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra yerel yöneticiler de katıldı.

İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan ve 15 Aralık'ta cansız bedeni Londra'daki Regent kanalında bulunan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

Ekren'in (48) cenazesi, yakınları tarafından Yazıbaşı Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Ekren'in eşi Banu Ekren ve yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve akademisyenler de katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Yazıbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi ve 2 çocuğu ile 2021 yılında İngiltere'nin Milton Keynes kentine yerleşen ve Cranfield Üniversitesi'nde 1 yıl boyunca konuk öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra üniversiteden ayrılarak enerji sektöründeki bir firmada çalışan TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'in 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.

Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.

Bir temizlik işçisi, 15 Aralık'ta Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulmuş, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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