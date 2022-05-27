Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Turizm Sezonu Başlarken Maymun Çiçeği Salgınına Karşı Uyardı - Haberler

Türkiye'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, turizmin sezonu Mayıs ayında açılırken yetkilileri, maymun çiçeği vakalarını tespit etmek üzere sınırlarda gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olan Ceyhan, yakın zamanda Xinhua'ya verdiği demeçte, turizm sezonunun başlamasıyla insan hareketliliğinin büyük ölçüde artış gösterdiğine dikkat çekerek önlem alınmazsa hastalığının öncesine göre daha hızlı yayılacağı uyarısında bulundu.

Şu ana kadar herhangi bir maymun çiçeği vakasının bildirilmediği Türkiye'de yurtdışından gelen yolcu sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 225,6'lık artışla 2,57 milyona ulaştı.

MEHMET CEYHAN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı:

"Şu andaki uyguladığımız, Türkiye'de uyguladığımız kontrol önlemleriyle bu hastalığın yayılmasını önlememiz mümkün değildir. O, biraz virüsün gelip gelmemesine bağlı."

Ceyhan, yetkililere özellikle havalimanlarında kontrol noktaları kurmaları, sağlık görevlilerinin maymun çiçeğinin klinik tespiti için ülkeye girenlerin "en azından" el ve kollarını incelemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ceyhan, maymun çiçeği lezyonlarının tipik olarak kızarıklık şeklinde görüldüğünü ve en fazla el ve bacaklarda olmak üzere bedenin herhangi bir bölümünde eşzamanlı ve hızlı şekilde geliştiğini söyledi.

Virüs şu ana kadar ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri dahil 20'nin üzerinde ülke ve bölgede görüldü.

Ceyhan, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın birçok bölümünde koronavirüsle bağlantılı kısıtlama ve önlemlerin kaldırılmasıyla önümüzdeki dönemde dünyada bu tür hastalıkların daha fazla görüleceğini vurguladı.

MEHMET CEYHAN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı:

"Yani, böyle bize tuhaf gelen, isimlerini ilk defa duyduğumuz (salgınlar olacak)... Bunun nedeni 2,5 yıl tamamen toplumu izole ettikten sonra birdenbire bütün önlemleri aynı anda kaldırmamız."

Ceyhan, Türkiye'de artık çocuklarda beklenenden çok daha fazla sayıda solunum yolları enfeksiyonları ve ishal vakaları görüldüğünü kaydetti.

MEHMET CEYHAN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı:

"Önlemleri kaldırıyoruz diye bir resmi açıklama yapıldığında insanlar sadece maskeyi çıkarmıyor. İşte, uzun süre dezenfekte edilen yerler dezenfekte edilmemeye başlanıyor. Gıda güvenliği ve gıda hijyeni yeteri kadar sağlanmıyor."

Çiçek aşısının, maymun çiçeği enfeksiyonlarını yüzde 85 etkinlikle önlediğini belirten Ceyhan, bu aşıların ve çiçek virüsünün depolanmasının bu hastalığın 1980 yılında ortadan kaldırılmasıyla bir antlaşmayla yasaklandığını, dolayısıyla aşı geliştirmek için Türkiye'nin elinde canlı çiçek virüsünün olmadığını açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel