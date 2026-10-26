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Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu'nun 32. kişisel sergisi Arya, Artmahall'de açıldı

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Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, sanat yaşamının 32. yılında açtığı 32. kişisel sergisi Arya ile Artmahall'de sanatseverlerle buluştu. Doğa, zaman ve insanın iç dünyasını ele alan sergi, 13 Aralık'a kadar Kabataş'taki Artmahall'de gezilebilecek.

Ressam ve akademisyen Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu'nun sanat yaşamının 32. yılında açtığı 32. kişisel sergisi "Arya", doğa, zaman ve insanın iç dünyası arasındaki ilişkiyi ele alıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Kaplanoğlu'nun son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergi, Dr. Derya Aydoğan küratörlüğünde Artmahall'de sanatseverlerle buluştu.

Müzikte duygunun yoğunlaştığı ve tek bir sesin öne çıktığı bölümü ifade eden "arya" kavramından hareket eden sergi, insanın dış dünyanın hızından uzaklaşarak kendi iç sesine ve öznel zamanına yönelişine odaklanıyor.

Kaplanoğlu, resimlerinde masalsı manzaralar ve yüzünü izleyiciye göstermeyen figürlere yer veriyor. Doğanın içinde konumlanan figürler, güncel yaşamın hız, sahip olma ve sürekli üretme baskısından uzaklaşarak farklı bir zaman algısına işaret ediyor.

Çalışma ve zaman kavramlarını sorguluyor

"Arya"nın düşünsel çerçevesi, insanın kendi zamanını belirleme ve yaratıcı özgürlüğünü koruma ihtiyacı etrafında şekilleniyor. Sergi, düşünür Johan Huizinga'nın "Oyun kültürden daha eskidir" yaklaşımı ile Paul Lafargue'ın "Tembellik Hakkı" adlı eserinde tartıştığı çalışma anlayışından hareket ediyor.

Serginin küratörü Dr. Derya Aydoğan, Kaplanoğlu'nun resimlerini, "Mutasyona uğrattığımız dünya, Lütfü Kaplanoğlu'nun resimlerinde katıksız halini geri alarak insanı sonsuz bir aryanın ritminde kendi öz alemine kavuşturuyor." sözleriyle değerlendirdi.

Kaplanoğlu'nun sanatsal yaklaşımında doğa, insanla karşılıklı etkileşim kurulan canlı bir alan olarak öne çıkarken manzaralar da yalnızca izlenen çevreler olmaktan çıkarak insanın iç dünyasına açılan bir eşik niteliği taşıyor.

Sergi, 13 Aralık'a kadar 13.00-19.00 saatlerinde Kabataş'taki Artmahall'de ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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