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Prof. Dr. Hasan Sözbilir, DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne Getirildi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne Getirildi
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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Sözbilir atanırken, görev devri töreni Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Rektör Yılmaz ve AFAD Genel Müdürü Tatar, devredilen ve yeni atanan akademik kadronun deprem araştırmalarındaki katkılarına vurgu yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürlüğü görevine getirilen Prof. Dr. Hasan Sözbilir, törenle görevi Doç. Dr. Ökmen Sümer'den devraldı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın katılımıyla Mühendislik Fakültesi'nde devir teslim töreni yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Rektör Yılmaz, görevi devreden Sümer ve Sözbilir'in deprem araştırmalarına büyük emek verdiğini söyledi.

Sümer'e bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Yılmaz, yeni görevlendirmenin hayırlı olmasını temenni etti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da DEÜ'nün Türkiye'de afet ve risk yönetiminde bütün bölümleri bünyesinde barındıran nadir üniversitelerden olduğunu söyledi.

Görevi yeniden devralan Hasan Sözbilir, Ökmen Sümer'e emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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