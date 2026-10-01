Prof. Dr. Arıkan alkol bağımlılığının geçmediğini, sadece durdurulabildiğini söyledi

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Lokman Hekim Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Arıkan, kronik hastalık olan bağımlılıkta yalnızca bırakmanın değil, bırakmayı sürdürebilmenin de önemli olduğunu bildirdi.

Arıkan, AA muhabirine, kişinin ruhsal zararlarına rağmen alkol alma isteğini durduramamasının bağımlılığın önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Bağımlılığın en belirgin özelliğinin yoğun istek ve kontrolsüz alkol alımı olduğunu dile getiren Arıkan, alkolün beynin ödül merkezini etkilediğini ve dopamin salgısını artırdığını ifade etti.

Arıkan, zamanla dopamin salgılayan hücrelerin zarar görmesiyle kişinin aynı etkiyi elde etmek için daha fazla alkol tüketmeye başladığını belirterek, bu durumun bağımlılığın ilerlemesine yol açabildiğini kaydetti.

"Bağımlıların çocukları alkole daha duyarlı olabiliyor"

Arıkan, aşırı alkol tüketiminin dopamin hücrelerindeki değişimle genlerde de bozulmalara yol açabildiğini ve bu durumun nesillere aktarılabildiğini söyledi.

Bağımlıların çocuklarının alkole daha duyarlı olabildiğini dile getiren Arıkan, bağımlılığın özellikle ergenlik döneminde başlayabildiğine dikkati çekti.

Özellikle ön beynin karar verme ve duyguları kontrol etmede önemli olduğunu ifade eden Arıkan, bu bölümün gelişiminin bozulmasının olumsuz davranışlara yol açabildiğini anlattı.

Arıkan, çok alkol tüketildiğinde kişinin alkollüyken sergilediği davranışları daha sonra hatırlamayabildiğini belirterek, "Blackout" olarak adlandırılan dönemlerde davranış kontrolünün kaybedilebildiğini söyledi.

"Bu hastalık geçmiyor. Sadece durdurabiliyoruz"

Alkolün sürekli kullanımının aile içinde şiddet, sorumlulukların yerine getirilememesi ve ebeveynlerle çocukların uzaklaşması gibi sorunlara neden olabildiğini aktaran Arıkan, kişinin zamanla yalnızlaşabildiğini ifade etti.

Arıkan, tedavide öncelikle yoksunluk belirtilerinin ortadan kaldırıldığını, ardından fiziksel ve ruhsal tedavilerin yapıldığını belirtti.

Hastalara alkol bağımlısı olduklarını sürekli hatırlattıklarını dile getiren Arıkan, "Bu hastalık geçmiyor. Sadece durdurabiliyoruz. Bir gün diyor ki 'Canım çok istedi. Bak bu kadar zamanda bıraktım. Bir kere içeyim.' O bir kereyle içmediği dönemi kapatırcasına içmeye başlıyorlar. O nedenle kronik bir hastalık bu." diye konuştu.

Arıkan, kronik bir hastalık olan bağımlılıkta yalnızca bırakmanın değil, bırakmayı sürdürebilmenin de önemli olduğunu vurgulayarak, bağımlılığın tedavisi ve sürdürülebilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA