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Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası korkutan uyarı: Artçıların büyüklüğü 6.7'ye kadar erişecek

Güncel Haberler

Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bölgede korku yaratan deprem sonrası sosyal medya hesabından bir uyarı yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta M 5,6'lık artçı deprem, 5 km derinde sarsıcı olmuştur. Bölgedeki artçı depremlerin büyüklüğü 6.7'ye kadar erişecek. Artçı depremler 3-4 ay sürecektir" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve AFAD'ın büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladığı depremde 29 bina yıkılırken, 1 kişi hayatını kaybetti 69 kişi yaralandı.

"ARTÇI DEPREMLER 3-4 AY SÜRECEK"

Malatya'daki deprem sonrası dikkat çeken bir uyarı ise deprem uzmanı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depreme ait artçıların devam edeceğini belirten Ercan şunları söyledi;

"27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta M5,6'lık artçı deprem 5km derinde sarsıcı olmuştur. Bölgede M6,7 erişecek Artçı depremler 3-4 ay sürecektir. Yarın incelemeler için Malatya'daki olacağım."

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası korkutan uyarı: Artçıların büyüklüğü 6.7'ye kadar erişecek

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Övgün Ahmet Ercan Malatya Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

BAŞKOMSER ZEKİ:

Yapı Denetim de para ve torpilin devreye girdiği tespit edildiğinde , çok ağır yaptırımı olmalı.

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Metin Yalcin:

Bilim adamlarımız ne diyorsa inanmak zorundayız ve ona göre tedbir almamız gerekiyor, üfürme dedikodu paylaşımlarına kulak asmayın kendi psikolojinize eziyet etmeyin ..

Cevap Yaz034Yayından Kaldır
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