Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası korkutan uyarı: Artçıların büyüklüğü 6.7'ye kadar erişecek

Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi de yaralandı. Bölgede korku yaratan deprem sonrası sosyal medya hesabından bir uyarı yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta M 5,6'lık artçı deprem, 5 km derinde sarsıcı olmuştur. Bölgedeki artçı depremlerin büyüklüğü 6.7'ye kadar erişecek. Artçı depremler 3-4 ay sürecektir" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve AFAD'ın büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladığı depremde 29 bina yıkılırken, 1 kişi hayatını kaybetti 69 kişi yaralandı.

"ARTÇI DEPREMLER 3-4 AY SÜRECEK"

Malatya'daki deprem sonrası dikkat çeken bir uyarı ise deprem uzmanı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depreme ait artçıların devam edeceğini belirten Ercan şunları söyledi;

"27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta M5,6'lık artçı deprem 5km derinde sarsıcı olmuştur. Bölgede M6,7 erişecek Artçı depremler 3-4 ay sürecektir. Yarın incelemeler için Malatya'daki olacağım."