Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya: Otelde LPG bulundurulması ihmaldir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olarak olayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"LPG BULUNDURULMASI BÜYÜK BİR İHMALDİR"

Yangınla ilgili dikkat çeken bir noktaya değinen Prof. Dr. Kaya, otelde LPG tüpü bulundurulmasının ciddi bir ihmal olduğunu vurguladı. Otellerin bu tür yanıcı ve patlayıcı maddelerden arındırılmış olması gerektiğini ifade eden Kaya, "LPG'nin yanlış depolanması veya kontrolsüz kullanılması yangın riskini artırır. Bu gibi durumların önüne geçmek için daha sıkı denetimlerin yapılması şarttır." dedi.

"UYARI SİSTEMLERİ VE TAHLİYE PLANLARI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Yangının büyümesinde tahliye süreçlerindeki eksikliklerin de etkili olduğunu ifade eden Kaya, otel çalışanlarının ve müşterilerin hızlı bir şekilde tahliye edilebilmesi için önceden planlanmış bir sistemin varlığının önemine dikkat çekti. "Yangın sırasında uyarı sistemlerinin devreye girmemesi veya tahliye planlarının uygulanmaması can kayıplarına yol açabilir. Bu nedenle otellerde düzenli tatbikatlar yapılmalı ve herkesin bu süreçlere aşina olması sağlanmalıdır." dedi.

"AHŞAP YÜZEYLER ALEV GECİKTİRİCİ MADDELERLE KAPLANMALIYDI"

Yangının büyümesine neden olan bir diğer faktörün otelde kullanılan ahşap malzemeler olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, "Ahşap yüzeylerin alev geciktirici bir madde ile kaplanmamış olması, yangının hızla yayılmasına neden olmuş. Bu tür yapılarda kullanılan malzemelerin yangına dayanıklı olması büyük önem taşır." ifadelerini kullandı.