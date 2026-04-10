Haberler

Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla "kenelere karşı dikkat edin" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adem Keskin, hava sıcaklıklarının artmasıyla kene popülasyonunun aktif hale geldiğine ve kene tutunma vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekti. Yaz aylarında dış ortamlara çıkan insanların kene ile temas riskinin arttığını vurgulayan Keskin, korunma yöntemlerini de açıkladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla kenelere karşı dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Keskin, AA muhabirine, yaz aylarının yaklaşmasıyla kene popülasyonunun aktif hale geldiğini söyledi.

Türkiye genelinde kene tutunma vakalarının bu dönemde artış gösterdiğine işaret eden Keskin, "Sadece Tokat'ta değil, tüm Türkiye'de kene tutunma vakalarını görmeye başlayacağız. Havaların ısınmasıyla kenelerin aktivitesi artıyor. Aynı zamanda insanlar da daha fazla dış ortama çıkıyor. Pikniğe gidiyor, yürüyüş yapıyor, tarımsal faaliyetlerde bulunuyor. Bu durum, kene ile temas riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle riskli alanlarda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Keskin, "Mera ve çayırlık alanlara girerken mümkün olduğunca dikkatli olunmalı. Bu tür alanlara veya ormanlık bölgelere girilecekse pantolon paçalarının çorap içine alınması çok önemli. Ayrıca açık renkli kıyafetler tercih edilmesi, kenelerin fark edilmesini kolaylaştırır. Sahaya çıkarken kene kovucu ürünlerin kullanılması da oldukça etkili bir önlemdir. Dış ortamdan dönüldüğünde ise mutlaka duş alınmalı ve vücut kene açısından kontrol edilmelidir." diye konuştu.

Türkiye'de tespit edilen 56 kene türünden 20'si insanlar üzerinde bulundu

Keskin, her kenenin hastalık taşımadığına dikkati çekerek, "Dünya genelinde yaklaşık 1030 kene türü bulunmaktadır ancak bunların büyük kısmı insan sağlığı açısından risk oluşturmaz. Türkiye'de ise 56 kene türü tespit edilmiştir. İnsanlar üzerinde bulunan tür sayısı ise 20 civarındadır. Bu türler arasında bizim özellikle önem verdiğimiz bazı türler bulunmaktadır." dedi.

Özellikle "Hyalomma marginatum" türünün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştırabilmesi nedeniyle öncelikli risk grubunda yer aldığının altını çizen Keskin, şunları kaydetti:

"İnsanlar üzerinden toplanan kenelerin yüzde 70-80'ini Hyalomma marginatum oluşturuyor. Bu tür, KKKA hastalığını doğrudan bulaştırabildiği için bizim için en riskli kene türüdür ancak tüm keneler hastalık taşıyacak diye bir durum söz konusu değildir. Hepsinin insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyemeyiz."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

