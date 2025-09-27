Preveze Deniz Zaferi'nin 487. Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeliyle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı. Bakan Yaşar Güler, Türk denizcilik tarihinin şanlı sayfalarından biri olan Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü gurur ve heyecanla idrak ettiklerini belirterek, "Bu vesileyle siz kahraman bahriyelileri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Tarih boyunca milletimiz denizlerdeki hakimiyetini cesareti, inancı ve kararlılığıyla göstermiştir. Nasıl ki Malazgirt Savaşı sonrası pek çok Türk komutanı Anadolu'nun fethine yöneldiyse Çaka Bey de deryadaki faaliyetleriyle Türk denizciliğinin öncüsü olmuştur. Bu şekilde temelleri atılan Türk donanması, yüzyıllar içerisinde dünyanın en güçlü deniz unsuru haline gelme başarısı göstermiştir. Öyle ki Barbaros Hayrettin Paşa ve kahraman leventleri, 27 Eylül 1538'de Preveze'de dönemin en büyük Haçlı donanmasına karşı kazandıkları muazzam zaferle dünya denizcilik tarihine damga vurmuş böylece Karadeniz'den sonra Akdeniz de bir Türk gölü haline gelmiştir. Kıbrıs'ın fethinde de büyük görevler üstlenen ve dünya denizlerinde zaferden zafere koşan donanmamız, bu süreçte Salih Reis, Turgut Reis, Piyale Paşa, Uluç Ali Paşa, Mezamorta Hüseyin Paşa gibi nice büyük Türk amirali yetiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

'MODERN BİR DONANMA İNŞA ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Tarihteki büyük denizcilerden aldıkları ilham ve yerli savunma sanayinin sağladığı imkanlarla, daha da güçlenen modern bir donanma inşa etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Bakan Güler, "Milli gemilerimiz, milli denizaltılarımız, fırkateynlerimiz ve ileri teknolojilerimizle dünya denizlerinde etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz gücüyüz. Şu hususa dikkatinizi çekmek isterim ki bugünlere kolay gelinmedi. Bundan yaklaşık 1 asır önce parasını ödediğimiz halde teslim alamadığımız gemilerimiz, türlü engellemelere ve zorluklara maruz kaldığımız zamanlar oldu. Bu zor günleri hiç unutmadık. Nice badirelerle karşılaşsak da yılmadan yorulmadan çalışmaya devam ettik. Sizler gibi nice kahramanlar, Deniz Kuvvetlerimizin bu uzun ve meşakkatli yolculuğunda milli savunma sanayi hamlemizin gelişmesi ve güçlenmesi için çok büyük gayret sarf ettiler, mücadele verdiler. Bugün Türk denizciliği yeni bir altın çağın arifesindedir ve gücünü daha da pekiştirdikçe bu alandaki en büyük güçlerden biri olacaktır. Geldiğimiz bu üstün seviyeyle gurur duymak hepimizin en doğal hakkıdır" dedi.

'SAVUNMA SANAYİMİZ, DONANMAMIZIN KABİLİYETLERİNİ ARTIRIYOR'

Yerli savunma sanayinin birbirinden kritik projeleri hayata geçirdiğini belirten Bakan Güler, "Savunma sanayimiz; Kara ve Hava Kuvvetlerinde olduğu gibi Deniz Kuvvetlerimizin envanterine de her geçen gün yeni ürünler dahil ederek donanmamızın imkan ve kabiliyetlerini artırmaktadır. Bizlere düşen en önemli görev bu gelişimin devamını sağlamak, bunun için artan bir şevk ve gayretle çalışmalarımıza devam etmektir. Bu çerçevede şanlı ordumuzu ve ülkemizi daha da ilerilere taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki kahraman silah arkadaşlarıma imkan sunulduğunda başaramayacakları görev, aşamayacakları hiçbir engel yoktur. Bu vesileyle 'Mavi Vatan'ımızda ve dünya denizlerinde üstlendikleri tüm bu görevleri büyük bir adanmışlık duygusuyla ve üstün bir başarıyla yerine getiren Deniz Kuvvetlerimizin siz kahraman ve fedakar personelini yürekten kutluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte köklü tarihimizden ilham alan kahraman Türk donanmasının asil milletimizin medarıiftiharı olmayı sürdürüp şanlı sancağımızı daha da yükseklere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Deniz Kuvvetlerimizin ulaştığı bu mümtaz seviyeye gelmesinde emeği geçen, katkıda bulunan Çaka Bey'den Barbaros Hayreddin Paşa'ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadarki bütün komutanlarımızı ve kahraman personelimizi şükran ve minnetle yad ediyor; Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile siz değerli silah ve mesai arkadaşlarımın şahsında tüm seçkin personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.