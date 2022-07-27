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POYD Başkanı Atmaca, Bodrum'da ziyaretlerde bulundu

POYD Başkanı Atmaca, Bodrum'da ziyaretlerde bulundu

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Bodrum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek turizm gündemini değerlendirdi.

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Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ve POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Bodrum'da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek turizm gündemini değerlendirdi.

Atmaca ve Girgin ilk olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Atmaca ve Girgin'e POYD üyesi Serdar Sarıl da eşlik ederken Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da yaptıkları çalışmaları ve bu çalışmaların turizme etkisini değerlendirdi.

Atmaca da Türkiye turizmindeki önemine değindiği Bodrum'un ilerleyen yıllarda Türk turizmine daha fazla katkı sağlayacağını dile getirdi.

POYD heyeti daha sonra Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, BODTO Yönetim Kurulu Üyeleri Toros Demirdöven ve Mehmet Ayaz ile bir araya geldi. Bodrum turizminin değerlendirildiği buluşmada turizmin ticari hayata etkisi masaya yatırıldı.

POYD heyetinin üçüncü durağı ise Bodrum turizminin en önemli temsilcileri Bodrum Otelciler Birliği (BODER) oldu. Ziyarette BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve BODER Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Atmaca, Bodrum konaklama sektörünün son durumunu değerlendirdi.

Sektörün sorunlarına da değinen POYD ve BODER üyeleri Bodrum turizminin gelecekte çok daha iyi noktaya geleceğinde hemfikir oldu.

Atmaca, Bodrum ziyaretinde POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin'e, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon'a ve BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz'e duayen turizmciler Avni Aker ve Tunç Müstecaplıoğlu'nun kaleme aldığı ve geliri öğrencilere aktarılacak kitapları hediye etti.

AA / Ali Ballı - Güncel

Ahmet Aras Bodrum Güncel Haberler

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