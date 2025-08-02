Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle 264 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü, aşırı sıcakların son bir haftada 264 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Hükümet, yeni sıcak hava dalgası nedeniyle alarm durumu ilan etti ve orman yangını riskine karşı tedbirler alındı.

Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS), ülkede son bir haftada aşırı sıcaklardan dolayı 264 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

PORTEKİZ'DE AŞIRI SICAKLAR 264 CAN ALDI

DGS'nin açıkladığı verilere göre, aşırı sıcak havalar özellikle kronik hastalığı olan kişilerde ve 75 yaş üstü bireylerde ölümlere neden oldu. Son bir haftada, çoğunluğu ülkenin kuzey bölgelerinde olmak üzere 264 kişi aşırı sıcaklara bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

DGS, aşırı sıcakların, normalde bu periyotta tahmin edilen ölüm sayısında yüzde 21,2'lik bir artışa neden olduğu bilgisini verdi.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Diğer yandan, Portekiz hükümeti, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde etkili olması beklenen yeni sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski başta olmak üzere "alarm durumu" ilan etti. İçişleri Bakanı Maria Lucia Amaral, düzenlediği basın toplantısında, alarm durumu ilanı için "Devam eden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve ülkenin büyük bölümünde yangın riskine karşı önleyici ve özel tedbirlerin alınması gerekliliğinden bu karar alınmıştır. Gelecek hafta zor olacak." dedi.

İZİNLER İPTAL EDİLDİ

Bakan Amaral, ormanlık alanlara girişlerin, buralarda ateş yakılmasının, ormanlık ve diğer kırsal alanlarda makine kullanılarak çalışma yapılmasının yasaklandığını, havai fişek veya diğer piroteknik cihazların kullanılmasına da izin verilmeyeceğini belirterek, yangınlarla mücadeleyle ilgili tüm birimlerde izinlerin askıya alındığını ifade etti.

Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü, yarından itibaren ülke genelinde birçok yerde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olacağını açıkladı. Portekiz'de son bir haftada ülkenin özellikle orta ve kuzey bölgelerinde 3 noktada büyük yangınlar çıkmış, 1300 itfaiyeci, 13 uçak ve 100 kadar kara aracının müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmıştı.

AŞIRI SICAKLAR İSPANYA'YI DA ETKİLEYECEK

Aşırı sıcaklar, Portekiz'in İber Yarımadası'ndaki komşusu İspanya'da da etkili olacak. İspanya Meteoroloji Enstitüsü, 3-7 Ağustos tarihlerinde ülkenin 6 bölgesinde (Endülüs, Kastilya ve Leon, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, Madrid) sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olmasının beklendiğini açıkladı.

Bu bölgelerdeki özerk yönetimler de aşırı sıcaklara karşı alarm seviyelerini yükselttiklerini duyurdu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, İspanya'da 2025 yılında şimdiye kadar toplamda 43 bin hektar alan yandı.

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı verilerine göre, Temmuz 2025'te çıkan yangınlarda 26 bin 300 hektardan fazla alan kül olurken, bu ay Mart 2023'ten bu yana en çok yangının görüldüğü dönem olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesindeki Ourense kentine bağlı Vilaverdos ilçesinde 400 hektarlık bir alanda orman yangını devam ediyor. Çevredeki 2 köyde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı

Bu kez gözlerini ayırmadı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Cehennem var mı diye sağda solda soranlar bir baksın ki bunlar hiç bir şey. Her yıl 6-7 derece artıyor. Bizim burada geçen yıl max 32 gören sıcaklar bu yıl 40 dedi. Rabbim bizi azabıyla, gazabıyla cezalandırmasın. Gazaba uğrayanlardan etmesin ve gazaba uğrayanların yükünden vurmasın.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Dünyanın gözü önünde Katliam yapılıyor binlerce insan ölüyor Katliama denk gelmeyenler ise açlıktan ölüyor Bunların ahı dünyadan çıkacak bu daha iyi günlerimiz Satılmış liderler yüzünden olan millete oluyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Balaban:

:((

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyadan Trabzonspor'a başkan adaylığını açıkladı

Süper Lig'in o devine başkan adayı olduğunu resmen açıkladı
13 yaşındaki Ömer Özyurt, 6 milyon lira karşılığında Süper Lig devine transfer oldu

13 yaşında, 6 milyon lira karşılığında Süper Lig devine transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.