Polonya Düşünce Kuruluşu: Türkiye Baltık Bölgesi İçin Güvenilir Ortak

Polonya merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Enstitüsünün Kurucu Başkanı Dr. Karolina Wanda Olszowska, Türkiye'nin Baltık bölgesi için "güvenilir bir ortak" olduğunu söyledi.

Olszowska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baltık semalarını korumak için Litvanya'ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı konuşlandıran Türkiye'nin bölgedeki rolünü değerlendirdi.

NATO Güvence Tedbirleri kapsamında HİK uçağının Litvanya'ya gönderilmesinin Orta Avrupa için önemli bir sinyal olduğunu belirten Olszowska, çeşitli anlaşmazlıklara rağmen NATO'nun ortak hareket ettiğini ve Polonya, Litvanya ve Letonya gibi ülkelerin müttefiklerinin desteğine güvenebileceklerini ifade etti.

Olszowska, 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya'nın hava sahasını ihlal ettiğini anımsatarak, "Müttefiklerimizden açıklama bekledik. Polonya olarak Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceğini test ettiğini biliyorduk." dedi.

Moskova'ya karşı gerginliği daha fazla tırmandırmayacak net bir duruşun sergilenmesi gerektiğini aktaran Olszowska, Polonya'nın her karış toprağını savunmaya hazır olduğunu ancak bunu da hep beraber yapabileceklerini belirtti.

"Türkiye, hızla gelişen savunma sanayisiyle önemli katkı sağlayabilir"

Olszowska, Litvanya'ya gönderilen uçakla Türkiye'nin "güvenilir bir ortak" olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "10 Eylül'den sonra Polonya'da, NATO'da ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye'nin tepkisini merak ettik. HİK uçağının Litvanya'ya gönderilmesiyle NATO müttefikimize güvenebileceğimizi gördük ve bu Polonya'da çok olumlu karşılandı." diye konuştu.

Rusya'nın tek tek devletlere saldırmaktan ve tehdit etmekten kaçınmadığını belirten Olszowska, güvenliğin sağlanması söz konusu olduğunda birlik içerisinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Olszowska, Polonya'dan sonra benzer durumların Romanya'da yaşandığını, Danimarka ve Finlandiya'dan da yeni gelişmelerin aktarıldığını söyleyerek, Rusya'ya yönelik daha sert yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye ve NATO'nun, Rusya ile geçmişe sahip olan Orta Avrupa ülkelerine güven verdiğine vurgu yapan Olszowska, "Türkiye, hızla gelişen savunma sanayisiyle önemli katkı sağlayabilir. Bu alandaki işbirliği hem 'bizim' hem de 'sizin' güvenliğinizi güçlendirir." ifadelerini kullandı.

Olszowska, Polonya ve Türkiye'nin "ön cephe" devletleri olarak dikkat çektiklerini ifade ederek, Polonya'nın NATO'nun doğu kanadında, Türkiye'nin ise güney kanadında önemli olduğunu aktardı.

Türkiye ve Polonya arasındaki savunma işbirliği potansiyeli

Polonya ve Türkiye arasında savunma işbirliğinin potansiyelini değerlendiren Olszowska, "Savunma alanında işbirliğinin tam potansiyelini tanımlamak zordur çünkü genellikle ayrıntılı verilere ve sözleşmelere erişimimiz olmaz." dedi.

Olszowska, "En son Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Polonya Hava Kuvvetlerinin KAI FA50GF Fighting Eagle Block 10 hafif muharebe uçaklarındaki toplarında kullanılmak üzere MKE üretimi 20 mm mühimmat ihracatını kapsayan bir sözleşme imzaladı. Bu somut bir veri." diye konuştu.

Türkiye ve Polonya arasında mühimmat fabrikası kurulmasına ilişkin iddiaların olduğuna işaret eden Olszowska, bu tarz projelerin karşılıklı fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Olszowska, Polonya'nın son yıllarda savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, "Bu işbirliği potansiyelinin operasyonel ve eğitim boyutu da bulunmaktadır. Polonya ve Türk askerleri savaş alanındaki deneyimlerinin yanı sıra siber güvenlik gibi konularda deneyimlerini paylaşabildikleri NATO tatbikatlarında bir araya geliyor. Dolayısıyla iki ülke arasındaki işbirliği daha da anlamlı hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.