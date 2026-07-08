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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sikorski, Türkiye'nin NATO'daki önemine dikkati çekti Açıklaması

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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından ve en yüksek savunma bütçelerinden birine sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Bayraktar sisteminin ilk alıcılarından olduklarını belirterek savunma işbirliğinin önemine dikkat çekti.

GÖKHAN ÇELİKLER/DAMLA DELİALİOĞLU - Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından ve en yüksek savunma bütçelerinden birine sahip olduğunu vurguladı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Sikorski, Türkiye'nin ittifak için önemi ve Türkiye-Polonya ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Sikorski, Polonya ve Türkiye'nin halihazırda birbirlerinden alım yaptığını belirterek, müttefikler arasında daha fazla işbirliği yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

Polonya'nın savunma harcamalarıyla örnek teşkil ettiğini belirten Sikorski, "Ayrıca Türkiye, NATO'daki en büyük ordulardan ve en yüksek savunma bütçelerinden birine sahip." dedi.

Sikorski, Türkiye ile Polonya'nın ittifak içinde güçlü olduğunu vurgulayarak, "Biz Bayraktar sisteminin ilk alıcılarından biriyiz." diye konuştu.

Polonya'nın savunma alanında yürüttüğü çalışmalardan bahseden Sikorski, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılması gereken dersler olduğunun altını çizdi.

Sikorski, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin (AB) de katılımıyla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'nın oluşturduğu E5 ülkeleriyle yapılan toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, bu işbirliği formatının "sürdürülmeye değer" olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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