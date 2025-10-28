Politico: "Almanya, Ordusunu Genişletmek İçin 377 Milyar Avroluk Plan Hazırlıyor"

(ANKARA) - ABD merkezli çevrimiçi gazete Politico'nun Alman belgelerine dayandırdığı haberine göre; Berlin, 377 milyar avroluk bütçeyle kara, hava, deniz, uzay ve siber kuvvetlerini kapsayan 320 yeni savunma projesi başlatmayı planlıyor. Plan, Almanya'nın yeniden silahlanma sürecinde "Avrupa'nın lider askeri gücü" olmasını hedefliyor.

Politico'nun Alman hükümet belgelerine dayanarak bildirdiğine göre, Almanya silahlı kuvvetlerini genişletmek için 377 milyar avroluk (440 milyar dolar) bir plan hazırlıyor. Bu adım, Avrupa Birliği (AB) genelinde yürütülen daha geniş kapsamlı bir militarizasyon hamlesinin bir parçası olarak yorumlandı.

Belgelerde, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) kara, hava, deniz, uzay ve siber kuvvetleri için yeni silah ve ekipman projelerini kapsayan bir plan yer alıyor. Uzun vadeli yeniden silahlanma sürecinin 2026 bütçesinin ötesine uzanması bekleniyor.

Plana göre, yaklaşık 320 yeni proje hayata geçirilecek ve fonların yaklaşık yarısı Alman savunma sanayisine aktarılacak. Almanya merkezli savunma şirketi Rheinmetall, onlarca milyar avro değerinde tank, hava savunma sistemleri ve mühimmat tedarik edecek; Alman silah üreticisi Diehl Defence ise IRIS-T füzelerini sağlayacak.

Paket, uydular, insansız hava araçları ve denizcilik programlarına yönelik harcamaları da kapsıyor. Yaklaşık 14 milyar avro, askeri iletişim için düşük yörüngeli bir ağ kurmayı da içeren uzay projelerine ayrılmış durumda. Diğer fonlar ise yeni keşif ve devriye sistemlerine yönlendirilecek.

Ayrıca plan, ABD yapımı F-35 savaş uçakları ve Tomahawk seyir füzeleri gibi silahları da içeriyor.

Politico'nun haberine göre, büyük ölçekli savunma ihaleleri, uygulama aşamasına geçmeden önce hala parlamentonun bütçe komitesinin onayını gerektirecek.

Berlin, 2022'de Ukrayna'daki savaşın tırmanmasının ardından oluşturulan 100 milyar avroluk özel savunma fonunun ötesinde uzun vadeli savunma harcamalarına izin vermek için bütçe kurallarını değiştirdi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, mayıs ayında Üçüncü Reich'ın çöküşünün 80'inci yı ldönümünün anılmasının hemen ardından yaptığı bir konuşmada, Bundeswehr'i "Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusu" haline getirme sözü vermişti.

Alman yetkililerin ayrıca, Rusya'dan geldiği iddia edilen tehditleri gerekçe göstererek, ordunun 2029 yılına kadar "savaşa hazır" hale gelmesini hedeflediği ileri sürüldü.

Moskova'dan tepki

Moskova ise bu iddiayı, Batı'nın savunma bütçelerini artırmak için uydurulmuş bir "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Merz'i Almanya'yı yeniden "Avrupa'nın başlıca askeri gücü" haline getirmeye çalışmakla suçladı ve Berlin'in politikalarının, ülkenin Rusya'ya karşı yürütülen vekalet savaşına doğrudan dahil olduğunu gösterdiğini savundu.

Lavrov ayrıca, Avrupa Birliği'nin genel olarak "Dördüncü Reich" olarak tanımladığı bir yöne sürüklendiği uyarısında bulundu.

Almanya, ABD'nin ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi haline geldi. Berlin, Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik başarısız saldırısında kullanılan Leopard tanklarını Ukrayna'ya gönderdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 30 Ekim'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Ziyaretin, iki ülke arasında özellikle savunma sanayi ve hava kuvvetleri alanlarında yeni bir dönüm noktası oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Berlin yönetimi, Türkiye'nin İngiltere ile 23 Temmuz'da imzaladığı "Eurofighter kullanım anlaşması"nın hemen ardından, 25 Temmuz'da Türkiye'ye 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına onay vermişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve akabinde Erdoğan ile görüşmesiyle 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağının 20'sinin İngiltere'den karşılanacağı bildirildi.

Bu gelişme, Türkiye'nin hava gücünü modernize etme sürecinde önemli bir adım olarak görüldü. Merz-Erdoğan görüşmesinde, yalnızca Eurofighter konusu değil, Türkiye'nin yeni Avrupa güvenlik mimarisi (SAFE) içinde üstlenebileceği potansiyel rolün de ele alınması bekleniyor.