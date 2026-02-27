Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Mersin'de bir müşteki, kendilerini polis olarak tanıtanlar tarafından dolandırıldığını anlayınca Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

Müşteki, kendisine ulaşan dolandırıcıların annesinin kimlik bilgilerinin suç örgütünün eline geçtiğini, ikametlerindeki altın ve paraları incelemeye alacaklarını talep ettiğini, eşinin, çocuklarının emniyette olduğunu ve cezaevine gireceklerini söylediğini beyan etti.

Durumdan korkup ikametindeki 11 bin 800 dolar, 2 bin 500 lira ve 330 gram altını telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle eve gelen kadına teslim ettiğini bildiren müşteki, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Mersin merkez ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Ö.D, Ç.D, A.A. ve A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.