Haberler

Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtan 4 dolandırıcı, bir vatandaşın annesinin kimlik bilgilerini kullanarak dolandırıcılık yaptı. Müştekinin 11 bin 800 dolar, 2 bin 500 lira ve 330 gram altınını alarak yakalanan zanlılar tutuklandı.

Mersin ve Şanlıurfa'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre Mersin'de bir müşteki, kendilerini polis olarak tanıtanlar tarafından dolandırıldığını anlayınca Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

Müşteki, kendisine ulaşan dolandırıcıların annesinin kimlik bilgilerinin suç örgütünün eline geçtiğini, ikametlerindeki altın ve paraları incelemeye alacaklarını talep ettiğini, eşinin, çocuklarının emniyette olduğunu ve cezaevine gireceklerini söylediğini beyan etti.

Durumdan korkup ikametindeki 11 bin 800 dolar, 2 bin 500 lira ve 330 gram altını telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle eve gelen kadına teslim ettiğini bildiren müşteki, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Mersin merkez ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Ö.D, Ç.D, A.A. ve A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
Bakan Yumaklı, gençlerle birlikte 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyledi

Dillerden düşmüyor! Bakan Yumaklı da gençlerle birlikte söyledi