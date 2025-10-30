Şehit Yakını Eren'in Polis Olma Hayali Gerçek Oldu

BATMAN'da AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun ziyareti sırasında çekilen videoda polis olmak istediğini söyleyen 8 yaşındaki şehit yakını Eren Tekin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba tarafından arkadaşlarıyla birlikte emniyette misafir edildi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun ev ziyaretleri sırasında görüştüğü şehit yakını bir ailenin evinde, küçük Eren'in polis olma hayali ortaya çıktı. Sohbet sırasında milletvekiliyle birlikte çekilen videoda, 'polis olmak istiyorum' diyen Eren'in görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü. Videoyu izleyen İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, küçük Eren'in isteğini yanıtsız bırakmadı. Eren ve arkadaşları, motorize ve trafik ekipleri eşliğinde konvoyla evlerinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada çocuklara polislik mesleği tanıtıldı, araçlar gösterildi ve çeşitli hediyeler verildi. Polislerle keyifli vakit geçiren Eren ve arkadaşları, etkinlik sonunda tekrar evlerine bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,