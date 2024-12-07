Polis Memuruna 'Olası Kastla Ölüme Sebebiyet Verme' Suçlaması

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile kaçmaya çalışan Kerem Uzun'a (21) tabancasıyla ateş ederek ölümüne neden olan polis memuru İbrahim Sert (29) hakkında 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 12 Eylül'de gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletle seyir halinde olan Kerem Uzun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timi'nde görevli polis memuru İbrahim Sert'in 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. İbrahim Sert, Uzun'a ateş etti. Merminin isabet ettiği Uzun, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru İbrahim Sert, uyarı atışı yapmak için silahını çektiği sırada, tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını söyledi. Sert, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianame tamamlandı. İddianamede, polis tarafından akaryakıt istasyonunda Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapıldığı belirtildi. Uygulama sırasında, plakasız motosikleti çalıştırmadan iterek uzaklaştıran Kerem Uzun'u gören polis memuru İbrahim Sert'in yaklaşması ile Uzun'un motosikleti çalıştırıp, kaçmaya başladığı belirtildi. Bunun üzerine Sert'in ateşlediği tabancadan çıkan merminin Uzun'a isabet ettiği aktarıldı. Cumhuriyet savcısı, Sert hakkında 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istedi.

'SİLAH KULLANMA YETKİSİNİ KANUN HÜKÜMLERİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE KULLANMADI'

İddianamede, "Şüpheli savunmasında her ne kadar silahını kurmaya çalışırken ateş aldığını belirtse de mevcut kamera görüntülerinde tabancayı kurduktan sonra kolunu omuz hizasında kaldırıp, maktulün gittiği yöne doğru ateş ettiğinin görüldüğü, bununla birlikte şüpheli ile maktul arasındaki mesafenin uzak atış niteliğinde olduğu, yine yol kenarına düşen maktule diğer polis memurlarıyla beraber şüphelinin de ilk müdahaleyi yaptığının görüldüğü, bu haliyle dosyadaki deliller ışığında şüphelinin silah kullanma yetkisini kanun hükümlerine uygun bir şekilde kullanmadığı, anlık gelişen olay kapsamında maktul ile arasında olan mesafe, atış sayısı, maktule yapmış olduğu tedaviye yönelik müdahale gibi hususlar değerlendirildiğinde eylemin maktulü öldürme kastı taşımadığı, ancak bununla birlikte her ne kadar aralarında belli bir mesafe bulunsa da tabancayı omuz hizasına getirerek maktulün hayati bir tehlike yaratabilecek vücut kısmına doğru ateşlemesinde, yapmış olduğu atışın maktule isabet edebileceğini öngörmesinin muhakkak olduğu ve fakat buna rağmen atışı gerçekleştirmek suretiyle olası kasıtla hareket ettiği ve yine görevi gereği kendisinde bulunan tabancayı suçta kullandığı görülmekle, şüphelinin 'Olası kastla maktulün ölümüne sebebiyet vererek' atılı suçu işlediği anlaşıldığından yargılanmasının yapılarak eylemi sebebiyle yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur" ifadelerine yer verildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olaya ilişkin iddianamede de yer verilen güvenlik kamerası görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde; İbrahim Sert'in motosikletle kaçmaya çalışan Kerem Uzun'a tabancayla ateş açtığı, Uzun'un açılan ateş sonucu vurularak motosikletten düştüğü anlar yer aldı.

Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),