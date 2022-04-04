Yürek yakan kaza! Polis memuru, mesai arkadaşının silahından çıkan kurşunla can verdi - Haberler

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Yürek yakan kaza! Polis memuru, mesai arkadaşının silahından çıkan kurşunla can verdi

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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Yürek yakan kaza! Polis memuru, mesai arkadaşının silahından çıkan kurşunla can verdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde duyanları kahreden bir kaza meydana geldi. Mesai arkadaşının temizlediği silahın ateş alması sonucu kasığından yaralanan Aytaç Babayiğit, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORTACA, MUĞLA (DHA) - Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı. Ö.K.'nin silahından çıkan kurşun, aynı odadaki 28 yıllık polis memuru meslektaşı Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Babayiğit, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babayiğit, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Babayiğit için bugün saat 10.00'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği bildirildi.

Yürek yakan kaza! Polis memuru, mesai arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Ortaca, Muğla, Güncel, Haberler

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