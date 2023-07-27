Polis Memuru Komşusunu Öldürdü

KİLİS'te tartıştığı komşusu Hamdi Öten'i (50) tabancayla ateş ederek öldüren polis memuru Mahmut Yıldırım (47), tutuklandı.

Olay, Yaşar Aktürk Mahallesi'nde dün sabah meydana geldi. Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Yıldırım, taşındığı ve kalan eşyalarını almak için geldiği apartmanın önünde araç park etme nedeniyle daha önce de tartıştığı komşusu Hamdi Öten ile karşılaştı. İkili arasında yeniden çıkan tartışma sırasında Mahmut Yıldırım, tabancasıyla Öten'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, polis memuru Mahmut Yıldırım ise gözaltına alındı.