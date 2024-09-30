Üye Girişi
Haberler

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına "saygı" indirimi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmişi ve suç kaydı detaylar tek tek ortaya çıkmaya başladı. Neredeyse her yıl bir suça karışan 19 yaşındaki Geçti'nin arkadaşına silahla ateş ettiği bir videoyu gönderip bıçakladığı, yine bir arkadaşını gasp edip 11 yıl hapis cezasının "saygı" indirimiyle 3 yıla düştüğü ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı operasyonu esnasında çıkan arbedede 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti'nin kirli geçmiş bir bir ortaya saçıldı.

26 suç kaydı bulunan ve neredeyse her yıl bir suça karıştığı belgelenen Geçti'nin adliyeye yansıyan dosya sayısının ise 24 olduğu öğrenildi. Bunlardan bazılarında mağdur, 14'ünde şüpheli, 6'sında ise 18 yaşından küçük olduğu dönemlerde suç işlemesi nedeniyle 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla yer alıyor.

ATEŞ ETTİĞİ VİDEOYU GÖNDERİP "ANSIZIN" DEDİ, BIÇAKLADI

Yakın zamanlı dosyalarından biri ortaokuldan beri arkadaş olduğu Ali Y.'yi yaralamasıyla ilgili. Yunus Emre Geçti, yine oturduğu semt olan Ümraniye'de Ali Y.'nin kız arkadaşına hakaret etti. Bunu duyan Ali Y. arkadaşı Geçti ile tartıştı. Sonrasında Geçti Instagram'dan arkadaşına, etrafa tabanca ile ateş ettiği videoyu gönderip, 'ansızın' yazdı. Videoyu gönderdikten 4 gün sonra 28 Haziran 2024 günü sokak ortasında arkadaşını bıçakla bacak ve kalçasından yaraladı. "Seni doğrarım" diye bağırdı. Ali Y.'nin şikayeti üzerine ifadesi alınan Geçti yine iddiaları reddetti. Kimlik tespitinde oto galerici olduğunu ve olayda saldırıya uğrayanın kendisini olduğunu söyledi. Savcılık "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sürüyor.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına 'saygı' indirimi

ATEŞ AÇTI, CAMI KIRDI

Bu olaydan da 10 ay önce 10 Ağustos 2023 günü bir suça daha karıştı. Hasan A. adlı kişi Ümraniye'de trafikte aracıyla beklerken Yunus Emre Geçti silahla ateş edip Hasan A.'nın yanına geldi. Silahın kabzası ile cama vurup kırdı. Cam kırıkları araçtaki adamın kolunu kesti. Mağdur önce şikayetçi olsa da sonrasında şikayetinden vazgeçti.

Savcılık şikayetten vazgeçme nedeniyle "mala zarar verme" ve "yaralama" suçlarından takipsizlik verdi, "silahla tehdit" suçundan ise 5 yıla kadar hapsini istedi. Geçen mayıs ayındaki ilk duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, duruşmaya gelmeyen Geçti'nin zorla getirilmesi için emniyete yazı yazdı.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına 'saygı' indirimi

ARKADAŞINI GASP ETTİ

Tarihler 19 Eylül 2022'yi gösterdiğinde Yunus Emre Geçti yine suçun içindeydi. Bu kez 3 sanıkla birlikte yargılandı. 3 sanık ve Yunus Emre Geçti, arkadaşı oldukları Taha S. ile gece vakti Sancaktepe'de bir ormanlık alana gitti. Mağduru silahla tehdit edip darp edip 1000 lirasını ve telefonunu aldı. Sonrasında bunları geri alabilmesi için şüpheliler 7 bin lira daha istedi. Haklarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla yağma" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler suçlamayı kabul etmedi, sadece aralarında tartışma yaşandığını ancak para almadıklarını söyledi. Geçti ise, "Zararı ailem karşıladı ama zaten suçum yok" dedi. Ağır Ceza Mahkemesi geçen mayıs ayında davayı karara bağladı.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına 'saygı' indirimi

MAHKEME "SAYGI" İNDİRİMİ VERMİŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Yunus Emre Geçti'nin "silahla yağma" suçundan 11 yıl hapsine karar verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, mağdurun zararını gidermesi nedeniyle indirim yaptı. Mahkeme dikkat çekici gerekçelerle bir indirim daha verdi. "Olaydan sonraki ve yargılama sürecindeki olumlu davranışları, duruşmadaki saygılı hali ve cezanın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkileri dikkate alınarak cezasında indirim yapıldı" dedi. 11 yıl hapis cezası 3 yıl 20 güne düştü. Diğer sanıklara değişen oranlarda hapis cezası verilirken dosya incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.

Polis katilinin kirli geçmişi ortaya saçıldı! Mahkemeden 11 yıllık hapis cezasına
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ümraniye Mahkeme Güncel Polis

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

Nasrallah'ın ardından bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });