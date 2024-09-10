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Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş

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Şişli'de geri manevra yaparken, kaldırımda yürüyen kişinin ölümüne neden olan polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Polis memurunun sürücü sertifikasının bulunduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Şişli'de bir polis aracı geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen iki kişiyi duvara sıkıştırarak ağır yaraladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, kazaya karışan polis memurunun ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Polis aracı geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen iki kişiyi duvara sıkıştırıp ağır yaraladı

POLİS ARACININ ALTINDA CAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre, kaza Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana geldi. G.U. idaresindeki polis aracı geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırımdaki iki vatandaşa çarpıp duvara doğru sıkıştırdı. Kazada ağır yaralanan Ergül Kaya yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan diğer vatandaş ise tedavi altına alındı.

Polis aracı geri manevra yaparken kaldırımda yürüyen iki kişiyi duvara sıkıştırıp ağır yaraladı

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada kazaya karışan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 10.09.2024 tarihi saat: 08: 30 sıralarında Şişli ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Cevahir AVM önünde meydana gelen trafik kazası sonucu taksirle öldürme-yaralama olayı ile ilgili olarak; G.U. isimli polis memurunun sevk idaresindeki araçla geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.K.(43) ve A.T.(24) isimli şahıslar yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı şahıslardan E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Geri manevra yaptığı esnada kazaya karışan polis memuru G.U. görevden uzaklaştırılmış olup kazayla ilgili başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemleri adli ve idari yönden devam etmektedir."

POLİS MEMURUNUN EHLİYETİ YOKMUŞ

'Sürücü sertifikasını ehliyete dönüştürmeden araç kullanmaktan' da hakkında işlem yapıldığı belirtilen G.U. hakkında işlemler devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Şişli Polis Polis Kaza

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Yorumlar (5)

Uyuma Dostum:

Ehliyetsiz kullanmanın cezasını halk'a sorar ama kendisinin ehliyeti yok, ah güzel ülkem kimlere emanetsin sen..

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Turgut Aydoğdu:

Ehliyet almak bu kadar zor olamaz.

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Akıl:

Buyur burdan yak Ülkenin çivisi çıktı yemin ediyorum

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Nayci İbrahim:

Hele bir polis için.Gerçekten de çok düşündürücü.Allah rahmet eylesin geride kalnalarına sabır diliyorum.

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Emre null:

hep debriyaj yuzunden yok debriyaj omce basacan sonra frene basacan yok hafif yavaş yavaş ayagini debriyajdan kaldiracan debriyaj tam kavrama noktasına geldi mi sonra yavaş gaza basacan yok vitesi oncr ortaya getireceksin sonra 2 ye sonra tekrar ortaya getireceksin sonra 3 e takacan bu kadar zor yorucu uzun çoklu sistemler işlemler olunca ister istemez insanlar karıştırıyor fren yerine gaza basıyor yerine adam önüne bakacak debriyaj basacak frene mi basacak 2 de bir vites mi değiştirecek arkasını önünü mu kontrol edecek araba da debriyaj olmamali vites olmamali fren ve gaz tek olmali ki karıştırmasın insanlar kolay kontrol etsinler çözüm budur

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