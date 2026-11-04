Polis Amca İlkokulu öğrencilerini Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek ağırladı

ANKARA Yenidoğan Polis Amca İlkokulu'nun öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile birlikte vakit geçirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün İl Emniyet Müdürlüğümüzde çok özel misafirlerimiz vardı. Yenidoğan Polis Amca İlkokulu'nun birbirinden sevimli öğrencilerini İl Emniyet Müdürlüğümüzde ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Maksut Yüksek, minik misafirlerimizle yakından ilgilenerek onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. Personelimizle birlikte keyifli vakit geçiren çocuklarımızın neşesi ve içten gülümsemeleri, İl Emniyet Müdürlüğümüze ayrı bir renk kattı. Güzel enerjileriyle günümüzü güzelleştiren minik misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı