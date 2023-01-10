Bayrampaşa'da platonik aşık mağazaya havai fişekle saldırdı

Bayrampaşa'da bir kişi, platonik aşık olduğu Esra I.'nın başkasıyla sevgili olduğunu öğrenince ilişkiye aracı olduğunu düşündüğü Hatice Ertürk'ün mağazasına 16 havai fişekle saldırdı. Olaydan sonra, Esra I.'nın, ""Neden böyle bir şey yaptın? Kör olabilirdi" şeklindeki mesajına şahıs, "Olsun, bana ne? Sen benim halimi düşünüyor musun?" diye cevap verdiği ortaya çıktı.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre, Fatih Sümer, Esra I.'ya platonik bir şekilde aşıktı. Esra I. ise yakın zamanda bir ilişkiye başladı. Bu birlikteliği öğrenen Fatih Sümer, ilişkiye Esra I.'nın arkadaşı Hatice Ertürk'ün aracı olduğunu düşündü.

MAĞAZANIN İÇİNE 16 TANE HAVAİ FİŞEK ATTI

Duruma sinirlenen Sümer geçtiğimiz haftalarda Hatice Ertürk'ün mağazasının camına boya attı. Sümer, dün ise Ertürk içerideyken 16 tane havai fişeği ateşleyerek mağazanın içine bıraktı ve kapıyı Ertürk'ün üzerine kapattı. Olay yerinden hızla uzaklaşan Sümer'i yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Art arda patlayan havai fişeklerden kendini koruyan Ertürk, şans eseri yaralanmazken, mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.

"OLSUN, BANA NE?"

Öte yandan saldırı sonrasında Esra I., sosyal medya üzerinden Fatih Sümer'e, "Neden böyle bir şey yaptın? Kör olabilirdi" diye mesaj yazdı. Fatih Sümer ise bu mesajlara, "Olsun bana ne?" diye cevap verdi.

"YÜZÜNDEKİ ÖFKEYİ GÖRDÜM"

Saldırıya uğrayan mağaza sahibi Hatice Ertürk, "Bir anda kapı açıldı. 16 tane havai fişeğin olduğu kutu ayaklarımın dibine fırlatıldı ve üzerime kapı kapatılıp kaçıldı. Attığı gibi benim kaçacak alanım kalmadı. Havai fişeklerin hepsi tutuşmaya başladı. Duvarlardan her yere sekince ben koltukta sıkıştım. Masanın içine girmeye çalıştım korunmak için. Çünkü vücuduma temas ettiğini hissettim. Ardından masa devrildi. Daha sonra masadan parça alıp yüzüme siper ettim. Çok kötü bir saldırıya uğradım. Kendimi çaresiz hissettim. Yapan şahsın yüzündeki öfkeyi o an gördüm. Bildiğim kadarıyla arkadaşıma saplantılı olan biri. Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçlayıp bana zarar vermek istemiş. Birkaç hafta öncesinde de camları kepenkleri kırmızı boyayla boyamıştı. Evet korkuyorum. Çünkü dün yaptıklarından pişman olmadığını ve daha fazla yapabileceğini iddia etti." dedi.